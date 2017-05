Paul McCartney dévoile son caméo dans Pirates des Caraibes 5

Mine de rien, Pirates des Caraibes 5 sort dans moins de dix jours et c'est fou, on n'a pas vu le temps passer.

Si le précédent volet, La Fontaine de Jouvence, nous avait passablement ennuyé, il faut bien avouer que les choses sont un peu différentes lorsque l'on évoque La Vengeance de Salazar. En effet, on ne saurait dire pourquoi avec précision, mais ce que nous en avons vu dans les trailers nous rappelle fortement la période bénie où c'était encore Gore Verbinski qui s'occupait de la franchise. Et ça reste encore aujourd'hui de grands souvenirs.

Alors forcément, vu qu'on arrive bientôt à la sortie du film, nous sommes également en fin de promotion et on avait bien l'impression que le département marketing avait crâmé toutes ces cartouches, surtout après la confirmation de la présence de Keira Knightley, de retour dans le rôle d'Elizabeth Swann / Turner.

Et bien figurez-vous que les gars de Disney gardiaient encore une dernière carte dans leur manche puisque le film sera aussi l'occasion de découvrir l'artiste Paul McCartney dans un petit caméo. Et comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même, ils lui ont donc laissé le soin de nous présenter l'affiche qu'ils ont concocté pour l'occasion.

L'ex-garçon dans le vent y interprètera donc le truculent "gardien de prison #2" dans une apparition qui ne devrait fort logiquement pas dépasser quelques secondes et dont l'intérêt pour l'intrigue du film sera sans conteste tout relatif. Mais bon, après Keith Richards il y a presque 10 ans, ça fait toujours plaisir. A défaut d'être indispensable...