Le producteur Jason Blum en dit un peu plus sur le Split 2 de Shyamalan

Nous sommes en train d'assister à un moment magique depuis deux ans, la résurrection de M. Night Shyamalan. Après une traversée du désert de presque 10 ans, le réalisateur semble enfin avoir calmé son égo et nous prépare un gros projet pour 2019. Attention, SPOILERS.

La nouvelle date déjà un peu mais si vous ne l'avez pas vu passer, on vous rappelle qu'on va gentiment vous spoiler la fin de Split. Donc quittez tout de suite cette page si vous ne l'avez pas encore vu. On vous laisse quelques secondes.;..

Bon, comme vous le savez sans doute maintenant, Shyamalan a annoncé il y a quelques semaines qu'il allait lancer la production de Glass son nouveau film qui sera à la fois la suite de Split et d'Incassable, ce qui est logique puisque la fin de son dernier film nous montrait David Dunn dans un dinner, prêt à en découdre avec une nouvelle menace.

Si tout le monde est content d'avoir enfin la suite qu'on attendait depuis 17 ans, ça a par contre pas mal gueulé sur Shyamalan qui a révélé tout ça comme un bourrin, faisant peu de cas de ceux qui n'avaient pas encore eu l'occasion de voir Split et qui se faisaient spoiler le film par le réalisateur lui-même, ce qui, quand on parle de Shyamalan, de son goût du twist et du secret, est quand même sacrément ironique.

Aujourd'hui, c'est le producteur Jason Blum qui prend la parole au micro de Collider pour discuter du film sur un aspect un peu plus business en nous précisant qu'il faudra quand même s'attendre à une film d'une plus grande ampleur que Split :

"Le budget est plus celui d'un film traditionnel. Il est toujours faible comparé aux standards d'Hollywood, mais il ne s'élève pas à 5 millions."

On parierait sur une production à 35 - 40 millions de dollars, ne serait-ce que pour se payer le casting qui comptera quand même James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Bruce Willis et Samuel L. Jackson. Cela dit on reste encore très loin des films les plus prestigieux du réalisateur, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle puisque l'on a vu depuis The Visit, qu'il n'était jamais aussi bon que lorsque son budget était limité.Quant au tournage lui-même, il ne devrait pas trop tarder, ne serait-ce que parce que Glass a été annoncé pour sortir en janvier 2019, donc il ne faut pas non plus trop trainer :

"On espère commencer bientôt. Nous avons une date de sortie calée à janvier 2019, donc on ne devrait pas commencer le tournage dans trop longtemps."

Et on a vraiment hâte de voir ce que ça peut donner, même si l'on craint évidemment d'être déçus, parce que la suite d'Incassable on en rêve depuis tellement longtemps qu'on s'est déjà fait le film dans notre tête.