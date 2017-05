Cannes 2017 : le Festival rend sa décision concernant les films Netflix

Depuis plusieurs jours courait la rumeur selon laquelle le Festival de Cannes pourrait annuler les projections des films réalisés par Bong Joon-Ho et Noah Baumbach, pour cause d’exclusivité Netflix.

Okja et Meyerowitz, conformément à la politique de leur producteur Netflix, ne sortiront pas en salles en France mais exclusivement sur la plateforme de la firme, qui n’a pas du tout l’intention de couper en plusieurs morceaux son propre gâteau.

Une situation somme toute logique, mais qui a fait sortir de ses gonds la FNCF (Fédération nationale des cinémas français), qui s’est publiquement émue que les films cités plus hauts ne soient pas distribués dans les réseaux de salles hexagonaux. Une problématique d’autant plus sensible que l’arrivée prochaine des concurrents de Netflix réactive durement les débats autour de la chronologie des médias (la temporalité permettant aux différents supports de diffuser une œuvre).

Le Festival vient donc de trancher, et a fait savoir via un communiqué que les films initialement programmés seront bien présents dans la sélection finale.

Okja n'aura pas à s'enfuir tristement de la Croisette

"Une rumeur a récemment couru sur une possible exclusion de la Sélection officielle des films réalisés par Noah Baumbach et Bong Joon Ho, films largement financés par la société Netflix. Le Festival de Cannes tient à redire que, comme il l’a annoncé le 13 avril dernier, ces deux films seront bien présentés en Sélection officielle et en compétition.



Le Festival de Cannes est conscient de l’inquiétude suscitée par l’absence de sortie en France de ces films en salles. Le Festival de Cannes a demandé en vain à Netflix d’accepter que ces deux films puissent rencontrer les spectateurs des salles françaises et pas uniquement ses seuls abonnés. De fait, il déplore qu’aucun accord n’ait pu être trouvé.



Le Festival est heureux d’accueillir un nouvel opérateur ayant décidé d’investir dans le cinéma mais veut redire tout son soutien au mode d’exploitation traditionnel du cinéma en France et dans le monde. En conséquence, et après consultation de ses administrateurs, le Festival de Cannes a décidé d’adapter son règlement à cette situation jusque-là inédite : dorénavant, tout film qui souhaitera concourir en compétition à Cannes devra préalablement s’engager à être distribué dans les salles françaises. Cette disposition nouvelle s’appliquera dès l’édition 2018 du Festival International du Film de Cannes."

Fini de patienter gentiment pour Ben et Adam, The Meyerowitz Stories reste en compétition

En l’état, difficile de ne pas pousser un soupir de désespoir, ce communiqué laissant entendre clairement que nous ne verrons plus à l’avenir de films Netflix sur les écrans Cannois. Le géant américain mettant actuellement la main sur des auteurs de premier plan, tout comme les Amazon et autres Hulu, dans une volonté où l’exclusivité deviendra progressivement la norme, on regrette de voir dans l’avenir la Croisette se priver de cinéastes majeurs pour éviter de froisser le FNCF.

Or, cette décision n’ajourne pas la nécessaire discussion qu’attend toujours le cinéma hexagonal. Avec un système de distribution pour le moins embouché, où nombre de productions ne demeurent pas à l’affiche plus d’une malheureuse semaine, ce bras de fer voué à un échec cinglant à moyen terme paraît bien dérisoire.