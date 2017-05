Devinez qui reviendra dans Edge of Tomorrow 2 ?

Sorti en 2014, Edge of Tomorrow, s'il n'était pas un chef-d'oeuvre absolu, était quand même la proposition de science-fiction la plus efficace sortie depuis un long moment. En plus d'asseoir Tom Cruise en action-star immortelle.

Forcément, quand vous mixez Un jour sans fin avec Independence Day, le résultat ne peut être qu'explosif. Et même si au final, le film s'écartait beaucoup du manga d'origine (beaucoup plus radical), Edge of Tomorrow c'était bien fun. Et en plus y avait une Emily Blunt bien badass dedans alors on n'a aucune raison de se plaindre.

Face au succès du film (370 millions de recettes, pour 178 de budget), vous vous doutez bien que la Warner n'a pas eu trop longtemps avant de décider d'en faire une suite. Si l'on sait déjà que Tom Cruise sera de la partie, que Doug Liman le réalisera encore, et que Christopher McQuarrie en assurera l'écriture, et que le film sera à la fois un sequel et un prequel, nous n'en savions guère plus. Et on peut même dire qu'un gros doute planait sur le possible retour d'Emily Blunt même si on la voyait mal refuser une aubaine pareille.

En pleine promotion de son nouveau film de guerre The Wall avec Aaron Taylor-Johnson (en salles le 7 juin en France), Doug Liman s'est donc vu demandé par le site Collider de nouvelles informations sur le projet et, miracle, le metteur en scène en a lâché quelques unes, et pas des moindres :

"Nous avons une histoire incroyable ! Bien meilleure que pour le premier film, et j'adore le premier film. Ca s'appellera "Live Die Repeat and Repeat" et Tom Cruise est très impatient, tout comme Emily Blunt. La grande question est de savoir quand nous le ferons. Et ce n'est pas un "si", mais bel et bien un "quand"".

On peut donc pousser un gros soupir de soulagement, la suite, présentée comme une sorte de prequel, est donc officiellement en chantier. Après, si nous ne sommes pas forcément convaincus par le nouveau titre, on peut espérer qu'il ne s'agisse là que d'un sous-titre comme pour le premier film qui avait rajouté pour l'exploitation vidéo "Live. Die. Repeat."

Mais la bonne nouvelle, c'est bien celle-là : Edge of Tomorrow 2 va devenir une réalité, et toujours avec Emily Blunt dedans.