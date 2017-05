James Gunn donne un premier indice sur la date de sortie des Gardiens de la Galaxie 3

On vous a déjà dit à quel point on trouvait Les Gardiens de la Galaxie 2 super ? Et apparemment on n'est pas les seuls vu les scores faramineux du film au box-office.

Et forcément, quand on amasse plus de 1,5 millions de spectateurs en un peu plus d'une semaine en France, on se dit qu'on tient un filon et qu'il serait très bête de ne pas en profiter. Alors que le film cartonne partout où il sort, on a eu droit à une autre bonne nouvelle très récemment, celle du retour de James Gunn pour un troisième opus alors qu'il avait laissé entendre qu'il s'en tiendrait probablement à deux films il y a encore quelques semaines.

Du coup, nous sommes déjà chauds bouillants pour Les Gardiens de la Galaxie 3 même si l'on sait d'avance qu'il va falloir prendre son mal en patience avant de le voir arriver sur nos écrans. Parce que, voyez-vous, Marvel a un plan bien établi et plein de films à sortir entre-temps. Mais comme James Gunn n'est pas du genre à laisser ses fans dans l'incertitude, il a donc adressé un long message de remerciement envers son public qui le soutient depuis le début en laissant filtrer quelques infos sur la date possible de sortie du troisième film.

Le message étant très long, nous n'allons pas le reproduire ici (mais vous pouvez le trouver là, en entier et en anglais) et nous nous contenterons donc d'en extraire l'information principale :

"Je vous aime tous et je serai toujours là à vos côtés durant ces trois prochaines années, où nous créerons Les Gardiens de la Galaxie 3."

Il faut donc s'attendre à voir le film arriver pour 2020, ce qui est finalement plutôt logique en regard de l'énorme entreprise que cela représente et parce que trois années séparaient déjà les deux précédents épisodes. Si aucune date précise n'est pour le moment révélée, signalons quand même que Marvel en a bloqué 3 pour l'année 2020 et qui n'ont pas encore de film rattaché : le 1er mai, le 7 août et le 6 novembre 2020. A laquelle de ces trois dates aimeriez-vous voir arriver le film ? Nous on dirait bien "le plus vite possible" mais comme ce n'est pas nous qui décidons...