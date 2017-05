Message from the King dévoile un premier extrait brutal à coups de chaîne de vélo

Jadis Renaud nous chantait les louanges d’un jeu rigolo, à coups de chaîne de vélo. Chadwick Boseman et Fabrice Du Welz viennent de l’illustrer à merveille.

On vous cause bien sûr du rugueux Message From The King, réalisé le metteur en scène de Calvaire, Vinyan et Alleluia. Film de vengeance âpre et organique, il nous a séduits au Festival de Beaune, et nous vous en causions par ICI.

Et du coup, on est ravis de partager avec vous un premier extrait du film, dans lequel le futur Black Panther, Chadwick Boseman, déploie toute sa brutalité et son charisme alors qu’il explique la vie à une tripotée d’hommes de mains pas franchement fréquentables.

On appréciera le montage rêche de la séquence, presque intégralement filmée en très longue focale, dont l’effet est saisissant. Les personnages, noyés dans un univers organique indéfinissable, une jungle urbaine toujours sur le point de dévorer les grands fauves qui s’y perdent.

Message From The King distribuera les pains sur grand écran dès le 10 mai.