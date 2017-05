Godzilla VS Kong : un choc des titans annoncé plus tôt que prévu

La confrontation que l'humanité attendait depuis la nuit des temps est proche... Enfin pas tant que ça

LA confrontation ultime. LE combat que tout le monde attend. Ecailles contre poils. Lézard contre singe. Godzilla VS Kong. Le fantasme ultime des geeks décérébrés que nous sommes prendra forme sur nos écrans en 2020. Le post-générique du Kong : Skull Island laissait clairement entrevoir un univers étendu à la Marvel uniquement composé de monstres mythiques. On en sait pour l'instant peu sur le film mais ca annnonce du lourd.

Ce projet, aussi impressionnant que le sont les deux têtes d’affiches, rassemblera une grosse équipe à la rédaction. Jugez plutôt :

Terry Rossio (Pirates des Caraïbes) dirigera les opérations, accompagné de Patrick McKay et J.D. Payne (Star Trek Beyond), Lindsey Beer (Donjons & Dragons), Cat Vasko (Queen of the Air), T.S. Nowlin (Le Labyrinthe), et J. Michael Straczynski (World War Z).

Un film prévu le 22 mai 2020 au lieu de la date initialement établie le 29 du même mois.

On sait, ce n'est pas grand-chose, mais à toute annonce de l’avancée du bébé, on ne peut s’empêcher d’en parler.