Kenneth Branagh, Johnny Depp, Penelope Cruz... le casting du remake du Crime de l'Orient Express se dévoile

La nouvelle adaptation du roman culte d'Agatha Christie arrivera à la fin de l'année sur nos écrans.

En 1974, Le Crime de l'Orient Express connaissait sa première adaptation cinématographique des mains du maitre Sidney Lumet (Un après-midi de chien, Point Limite, La Colline des hommes perdus...). L'ensemble était porté par un casting cinq étoiles : Sean Connery, Lauren Bacall, Vanessa Redgrave, Jacqueline Bisset, Anthony Perkins, Jean-Pierre Cassel ou encore Albert Finney dans la peau du célèbre détective Hercule Poirot.

Au final, le film avait été très bien accueilli par la presse, le public et avait reçu une ribambelle de prix de la part de la profession. Ingrid Bergman a ainsi remporté la troisième statuette de sa carrière grâce à son rôle de Greta Olhsson.

Et bien 43 ans plus tard, le remake du roman culte d'Agatha Christie réalisé par Kenneth Branagh et produit par Ridley Scott se montre enfin. Si on avait eu un avant goût du tournage grâce aux pièges tendus par Josh Gad à Daisy Ridley pour Star Wars, aucune photo officielle n'avait été dévoilée pour le moment.

Mais dans son nouveau numéro Entertainment Weekly la pléiade de stars qui compose le casting : Penelope Cruz, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Judi Dench, Michael Peña ou encore Willem Dafoe. De quoi nous contenter amplement avant une première bande-annonce. Départ du train à destination de Londres le 29 novembre prochain sur le quai France.