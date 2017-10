Le Crime de l'Orient Express : le fac-à-face tendu entre Michelle Pfeiffer et Johnny Depp

Le Crime de l'Orient Express ou quand le Cluedo rencontre la SNCF.

Evidemment, tout le monde connait l’histoire. Les tenants, les aboutissants, l’enquête de l’inspecteur le plus connu de Belgique n'a logiquement plus de surprise pour la plupart d'entre nous. On ne s’inquiètera pas du fond donc mais de la forme de cette deuxième adaptation du roman culte d’Agatha Christie. Le Crime de l'Orient-Express, mis en scène par le shakesperien Kenneth Branagh aura la lourde tâche de succéder au chef d’œuvre de Sidney Lumet. Et pour le moment, tous les indicateurs sont dans le vert : un casting de luxe avec entre autres Johnny Depp, Willem Dafoe, Penélope Cruz , Judi Dench, Michelle Pfeiffer et Daisy Ridley accompagné par un metteur en scène qui n'a pas son pareil pour nous conter de sombres histoires glaciales dans un huis-clos. Le film aura au moins l’opportunité de remettre au goût du jour un classique de la littérature à l’heure où la jeunesse espère encore la suite de la biographie de Debilla Nabilla.

Et c’est avec un court extrait que le film se dévoile avec le face-à-face tendu entre l’extravagante veuve américaine Mrs Hubbard et Samuel Ratchett, la future victime…

Sortie du film le 13 décembre 2017.