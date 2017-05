Aquaman débute enfin son tournage et en image

Dans la vie, on a quand même plutôt tendance à relayer davantage les mauvaises nouvelles que les bonnes et c'est bien dommage. Surtout quand on parle du DCU en ce moment.

Que voulez-vous qu'on vous dise, ce n'est pas nécessairement notre faute si la majorité des news qui englobent le DCU sont limite des constats d'échec. Nous, on préfèrerait vous dire que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, que The Batman est en fait déjà tourné, que The Flash a son réalisateur attitré depuis des mois dans le plus grand secret et que tout le bordel autour de BvS et Suicide Squad était une stratégie de studio finement étudiée.

Sauf que bon... Non, quoi. Alors quand quelque chose se passe bien du côté de DC et Warner, on n'hésite pas une seconde à vous en parler. Vous avez peut-être d'ailleurs remarqué qu'on causait beaucoup d'Aquaman ces derniers jours, ce qui pouvait peut-être apparaitre comme bizarre puisque le film n'existe pas encore et que Wonder Woman sort le mois prochain. En fait, c'est tout à fait normal puisque le film vient tout juste de commencer son tournage et qu'il suscite tous les espoirs.

Réalisé par James Wan donc, avec Jason Momoa et Amber Heard (entre autres), Aquaman n'a pas perdu de temps puisque le metteur en scène vient déjà de publier la première image de tournage du film, histoire de rassurer tout le monde. C'est donc sur son compte Twitter que nous avons découvert avec bonheur le premier cliché du plateau accompagné d'un petit commentaire des plus enjoués :

"Des mois de préparation intensive nous ont amené à ce moment. On y va ! #jour1 #Ahab"

Et là, vous vous dites : "C'est quoi ça encore Ahab ?" Il s'agit tout simplement du titre de travail du film, censé servir à garder le secret sur la nature du tournage pour éviter que le plateau ne soit envahi par les curieux mais dont la mode actuelle oblige à en parler dans tous les médias pour une raison qui nous échappe encore. Ahab fait évidemment référence au nom original du Capitaine Achab du Moby Dick d'Hermann Melville, ce qui est plutôt de circonstance quand on parle d'Aquaman (l'océan, les poissons, tout ça...)

La photo en elle-même ne nous apprend pas grand chose, si ce n'est que c'est une belle caméra qui est utilisée et que le premier décor ressemble à une cabine de bateau ou de sous-marin. On souhaite donc à toute l'équipe un joyeux tournage et on espère en découvrir plus très bientôt. Même si bon, jusqu'à la sortie du film le 1er décembre 2018, on a encore largement le temps quoi.