Et si c'était Robert Zemeckis qui réalisait le film Flash ?

Oh dites donc, une news sur le film Flash ! Ca alors ! Ca n'arrive pas tous les jours...

Parce que figurez-vous que le film Flash est toujours prévu, même si ça fait super longtemps qu'on n'a plus entendu parler de lui. C'était d'ailleurs fin janvier, quand on vous annonçait, un peu embarrassés, que la Warner et DC avaient décidé de tout reprendre à zéro et de commander un nouveau scénario, profitant ainsi du départ de son deuxième réalisateur, Rick Famuyiwa (Dope), et s'asseyant de plus en plus au passage sur sa date de sortie initiale calée au 23 mars 2018.

On voit mal le film être prêt dans un délai aussi court alors qu'il recommence au point de départ et qu'il n'a même pas de nouveau réalisateur. Encore que, sur ce point, un petit mystère plane puisque le site Screen Junkies vient de laisser entendre que le grand Robert Zemeckis serait actuellement en négociations avec le studio pour reprendre le projet en main et en assurer la mise en scène. Et Zemeckis, c'est évidemment le réalisateur des Retour vers le futur, de Forrest Gump, de Contact, d'A la poursuite du diamant vert et de bien d'autres films aujourd'hui considérés comme cultes. La rédaction était d'ailleurs revenue sur ce très grand cinéaste et son impressionnante filmographie.

Donc, forcément, on s'emballe l'espace d'une seconde avant de se dire que c'est quand même un peu gros cette affaire, Zemeckis n'ayant pas forcément besoin de gratter du côté de DC pour s'assurer une carrière. Même si les petits échecs de The Walk - Rêver plus haut et Alliés avec Brad Pitt et Marion Cotillard ne sont pas passés inaperçus.

On se dit alors que c'est une autre rumeur estampillée "à la con', comme il y en a beaucoup dans ce milieu, mais on aurait tort de rester sur cette position, parce que rencontre entre le réalisateur et le studio il y a bien eu, tout comme des discussions autour du film. C'est juste qu'une décision est encore loin d'être prise.

Alors, la perspective, elle, est à prendre au sérieux, cela peut tout à fait se produire, mais il semblerait que les négociations, si elles ont bien lieu, n'en soient qu'à leurs débuts. Donc, on a encore le temps avant d'en connaitre le fin mot. Mais comptez sur nous pour vous tenir au courant car Zemeckis aux commandes d'un DC, ce serait juste énorme.

Robert Zemeckis sur le tournage d'Alliés