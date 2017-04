Okja : Tilda Swinton dans un nouveau teaser cochon

Okja, le prochain film du génial Bong Joon-Ho s'offre un extrait pour le moins étrange...

Ils ont des supers réalisateurs les coréens quand même. Park Chan Wook, Kim Jee-Woo, Kim ki-Duk et on en oublie tellement le pays du matin calme recèle de talents.

Et il y a Bong Joon-Ho. Si son nom ne vous dit rien, vous avez peut-être visionné quelques uns de ces longs : Snowpiercer, Mother ou The Host. Si ce n’est pas le cas, foncez immédiatement vous procurer ces chefs d’œuvre (oui oui on n’a pas peur des mots chez Ecran Large). Le monsieur a une vraie inventivité dans sa mise en scène, une capacité à savoir raconter des histoires, belles, originales et d'une beauté inouïe, peu importe le genre auquel il s’attelle. Vous l'aurez compris, nous on est fan.

Bong Joon-Ho sur le tournage de Snowpiercer

Aujourd’hui on parle de son Okja, sélectionné à Cannes et qu’on attend comme des petits fous. Le pitch ? Durant dix merveilleuses années chez elle dans les montagnes de Corée du Sud, bien à l'abri des dérives capitalistes, la jeune Mija a accompagnée et pris soin de son grand ami Okja, un animal imposant. Mais tout change lorsque la firme multinationale familiale Mirando Corporation s’empare d’Okja et l’emmène à New-York où la PDG Lucy Mirando, obsédée par son image et par sa promotion, a de grands projets pour la bête… Mija se lance alors à sa recherche et devra se battre dans ce monde sans merci où chacun veut tirer profit du malheureux Okja…

Pour seconder la jeune héroïne, on retrouve un casting au top puisque Jake Gyllenhaal, Paul Dano et surtout Tilda Swinton en redoutable patronne de Mirando. Et c’est justement de cette dernière dont il est question dans ce nouvel extrait qui fait froid dans le dos…

Impatient de découvrir l’actrice dans ce rôle de patronne sans scrupule obsédée par le profit. .