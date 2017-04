Gardiens de la Galaxie : un personnage majeur devait mourir dans le premier opus

La famille est au coeur du récit des Gardiens de la Galaxie Vol. 2 et on se dit que les scénaristes ont bien fait de ne pas tuer ce personnage dans le premier opus.

La deuxième aventure spatiale des Gardiens de la Galaxie est sortie au cinéma ce mercredi. Dans l’excellent film de James Gunn (vous pouvez retrouver notre critique ICI), on retrouve évidemment Star Lord, Gamora, Drax, Rocket, Bébé Groot mais aussi Yondu et Nebula.

Pourtant le destin de cette dernière a failli être bien différent. La comédienne Karen Gillan a confié dans une interview accordée à Digital Spy que Nebula devrait mourir dans le script original du premier volet :

« J’ai eu le sentiment qu’il y avait une place pour que le personnage se développe davantage dans le futur… mais à la base elle devait mourir dans le premier film, si je me souviens bien du script. Evidemment elle n’est pas morte et j’ai donc découvert qu’elle revenait dans le deuxième film. Puis j’ai compris qu’on allait explorer plein de choses sur son passé et sa relation avec Gamora, sa sœur, donc j’étais vraiment très heureuse. »

Au lieu de la tuer, les scénaristes ont finalement décidé de garder Nebula en vie, la mercenaire perdant une main dans son combat final face à Gamora mais réussissant à s’enfuir. Et quand on y pense, heureusement que c’est cette fin qui a été choisi car son personnage est particulièrement intéressant dans le deuxième volet. A voir au cinéma depuis mercredi.