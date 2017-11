Batman Returns : un spin off aurait pu voir le jour selon Michelle Pfeiffer

Dieu que cela aurait pu être cool. Plus que Batman, la vraie héroïne restait l'inoubliable Catwoman de Michelle Pfeiffer dans Batman Returns...

Chef d’œuvre gothique du regretté Tim Burton, Batman, le défi reste pour beaucoup la meilleure transposition des aventures du chevalier noir sur grand écran. Plus que Batou, le film doit surtout à sa collection de bad guys, entre le monstrueux Pingouin, le machiavélique Max Schreck et la sexy Catwoman. Magnifiquement interprétée par Michelle Pfeiffer, tout en cuir avec un délicieux côté SM, sa romance maudite avec le taciturne Bruce Wayne et sa revanche féministe sur l’homme en font un personnage éminemment culte et tragique pour toute une génération de fans.

Michelle "Catwoman" Pfeiffer et Michael "Batman" Keaton

D’où on apprend que son personnage aurait pu faire l’objet d’un spin off comme le confie son actrice lors de la promotion du Crime de l'Orient-Express (prévu pour le 13 décembre) au micro de Cinemablend :

« J’aurais adoré ça. Je commençais tout juste à être à l’aise avec le masque et les griffes, comment bien bouger avec ça. Oui il y a eu des discussions sur le sujet puis cela s’est estompé ».

A l’heure où le monde des superhéros sur grand écran n’en était qu’à ses balbutiements, il était évident qu’un spinoff entièrement consacré à un personnage, aussi majeur et cool soit-il, était une prise de risque trop importante pour les studios. Surtout que la dimension noire, poétique et pessimiste de son ténébreux Tim Burton ne plaisait pas forcément à tout le monde, et notamment aux investisseurs, qui décelaient le futur potentiel mercantile de la franchise. Exit donc Tim Burton et welcome à Joel Schumacher. Pour le résultat que l’on connaît…

La sexy femme fatale aura droit plus de dix ans plus tard à ses propres aventures solos avec le moisi Catwoman de Pitof.

Le raté Halle Berry et la trop froide Anne Hathaway n’auront jamais réussi à nous faire oublier la seule et unique Catwoman.