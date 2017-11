Le producteur de Pacific Rim : Uprising nous promet encore mieux qu'un crossover avec Godzilla et King Kong

Alors qu'il y a deux semaines, le réalisteur de Pacific Rim : Uprising laissait entendre qu'ils avaient réfléchi un temps à ce fameux crossover, voici qu'on nous promet beaucoup mieux aujourd'hui.

Avec le temps qui passe et l'évolution du marché, on a parfois l'impression de savoir ce qui va se passer avant même que cela ne se produise. Peut-être parce que l'industrie n'est plus aussi surprenante qu'avant, ou peut-être parce que nous en avons compris les codes, intégré le fonctionnement et que, du coup, on se dit qu'un tel milieu ne va pas changer de formule de sitôt. Et forcément, quand on pense à Pacific Rim : Uprising et à son avenir, on se dit qu'à un moment donné il y aura bien une tentative d'univers étendu de la saga, voire carrément un crossover avec deux autres franchises qui possèdent des monstres géants.

Fatalement, on se dit que nos Jaegers préférés devraient mettre des mandales à King Kong et Godzilla puisque, d'une part, les deux monstres ont déjà planifié leur rencontre en 2020 avec Godzilla vs Kong d'Adam Wingard et que, d'autre part, les trois franchises appartiennent au même studio, Legendary Pictures et que, du coup, cela facilite pas mal les choses. Sauf que non, en fait, malgré les propos de Steven S. DeKnight il y a deux semaines qui laissaient une petite porte ouverte vers cette possibilité, il semblerait qu'un tel crossover ne soit pas à l'ordre du jour finalement. Et, si l'on en croit le producteur de Pacific Rim, Cale Boyter, au micro de Cinema Blend, on peut s'attendre à quelque chose d'encore meilleur :

"Il n'y a aucun plan de prévu pour réunir ces franchises. Alors oui, cela pourrait être cool, mais j'ai peut-être quelque chose dans ma manche qui devrait vous surprendre. Je pense que vous allez adorer et je pense aussi que c'est beaucoup mieux que cette approche trop évidente."

Boyter installe le doute et le mystère et, forcément, on a envie d'en savoir plus. Que pourrait-il bien se passer de plus cool qu'une rencontre avec Godzilla et King Kong ? Une baston contre les Transformers ? Un univers commun avec Goldorak ? Ou alors vont-ils tenter le tout pour le tout et croiser Pacific Rim avec Evangelion pour enfin donner une adaptation live au chef-d'oeuvre d'Hideaki Anno ? Franchement, on n'en sait rien et on a super envie de connaitre la réponse. Peut-être en saurons-nous plus d'ici la sortie du film le 21 mars 2018.