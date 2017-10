Pacific Rim va-t-il connaitre un crossover avec Godzilla et King Kong ?

Vous connaissez le fléau du cinéma moderne ? Les univers étendus. C'est pas croyable quand on y pense que chaque gros studio n'arrive plus à envisager un film sans préparer un gros univers autour, étalé sur plusieurs années et plusieurs productions. Et malheureusement, ce n'est pas fini.

Après, nous on dit ça, cela ne nous empêche pas d'en parler à peu près tous les jours hein, c'est donc bien que cela doit nous intéresser quelque part, sinon on passerait à autre chose. Mais il est vrai qu'on a l'impression que chaque gros blockbuster qui sort se doit de proposer son extension possible. Si pour certains, ce n'est pas évident à la base, genre Conjuring, pour d'autres c'est déjà plus compréhensible, le Dark Universe d'Universal par exemple. Et puis, il y a les autres, la catégorie "WTF" qui nous promettait un Men in Black croisé avec 21 Jump Street par exemple. Ou un King Kong vs Godzilla.

Sauf que dans ce cas précis, c'est d'un vrai film dont il s'agit puisque Godzilla vs Kong sera réalisé par Adam WIngard et sortira sur nos écrans le 28 mais 2020, pour le meilleur et pour le pire. En plus de tout ça, en parallèle de la bande-annonce de Pacific Rim Uprising, une petite rumeur commençait à gonfler sur le net que les deux monstres cultes pourraient aussi prochainement croiser la route des Jaegers puisque les trois sagas appartiennent au même studio, Legendary Pictures. Une rumeur qui a été depuis démentie mais qui persiste quand même un peu.

Alors qu'on attend de pied ferme son film le 21 mars 2018, Steven S. DeKnight n'a rien trouvé de mieux que de confier au micro de Collider que l'idée d'un tel crossover n'était pas si farfelue que ça, en parlant d'abord de l'évidence de la mise en chantier d'un troisième épisode de Pacific Rim :

"Oh, nous laissons la porte ouverte pour un autre film. Ce qui est épineux avec ce genre de choses c'est que vous ne voulez pas terminer le film sur un cliffhanger. A moins que vous ne sachiez déjà ce que vous voulez raconter dans le troisième film, vous ne voulez pas une fin à la Empire Contre-Attaque. Vous voulez laisser une porte ouverte et en même temps conclure le récit. Donc, c'est ce que nous avons fait dans ce film. Il a une conclusion spectaculaire mais reste ouvert pour une suite."

Une suite qui pourrait prendre plusieurs visages si l'on en croit le réalisateur puisqu'il confirme au passage que l'idée du fameux crossover a bel et bien été discutée au sein du studio :

"Je ne dirai pas qu'il y a une petite surprise dans le film mais nous avons eu des conversations concernant cette possibilité. Je pense que ce serait fantastique de voir Pacific Rim rejoindre cet univers étendu, cela me semble la suite logique. Et une partie du grand plan que nous avons établi après le troisième film est de laisser la place à cette possibilité, cela pourrait arriver. Après, ce n'est pas encore sûr. Nous restons encore dans la théorie pure mais, en tant que fan, j'adorerai voir ça."

Donc voilà, rien d'officiel mais si tout se passe bien pour les différents projets à venir de Legendary Pictures, il va falloir s'attendre à ce que les Jaegers dépassent leur cadre de départ. On ne dit pas que c'est une mauvaise idée ou quoi que ce soit hein, on dit juste que c'est fatigant à la longue.