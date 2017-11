The Meg, avec Jason Statham, ne sera pas aussi sanglant que ce qu'on espérait

Sur le papier, ça fait rêver : Jason Statham contre un requin géant. The Meg, ou le film qu'on a tous envie de voir. Sauf qu'il y a un petit souci.

Tourné depuis belle lurette, The Meg de Jon Turteltaub devrait enfin sortir sur les écrans le 15 aout 2018, ce qui nous laisse quand même encore un bon paquet de temps avant de voir la confrontation historique entre un requin géant et notre Jason Statham préféré. Adapté du roman de Steve Alten, le film nous racontera l'histoire d'un sauveteur-plongeur spécialisé dans les fonds marins qui doit enquêter sur l'attaque d'un submersible par une créature que l'on croyait disparue depuis longtemps, un mégalodon préhistorique de 23 mètre de long. Missionné pour sauver l'équipage, il se rend compte qu'il avait déjà eu affaire au requin il y a quelques années et se prépare donc à l'affronter.

Tout dans le projet nous laissait penser que l'on aurait droit à un film de requin bien sauvage comme on les aime, avec le Stath' au milieu qui lui mettrait la misère à la fin de l'histoire. Sauf que voilà, le film est passé devant le MPAA (l'organisme américain de classification des films) cette semaine et qu'il a écopé d'un très gentil PG-13, l'équivalent américain de notre "Déconseillé aux moins de 12 ans."

Le rapport de la commission indique que The Meg mérite cette classification pour cause "d'action, d'imagerie sanglante et de vulgarité." Ce qui reste très sage en comparaison de ce qu'aurait pu être le film s'il avait été réalisé par ce taré d' Eli Roth comme c'était prévu à l'origine. Ceci dit, cela ne signifie pas pour autant que le film sera mauvais, loin de là même, cela veut juste dire que l'affrontement ne sera pas aussi sauvage qu'espéré et c'est un peu dommage. Mais, si ça se trouve, il existe quelque part un montage unrated qui sortira peut-être en vidéo. Allez savoir...