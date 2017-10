Le réalisateur de Shazam confirme la date de sortie du film

Si moins de 3 semaines nous séparent de la sortie de Justice League, qu'Aquaman vient de terminer son tournage, que The Batman est en préparation et qu'on n'a aucune nouvelle de The Flash, on aurait tort de limiter le DCU à ces quelques films.

Parce que oui, hormis les projets qui nous préoccupent de façon quasi quotidienne actuellement, DC Comics et Warner ont déjà prévu la suite même s'il faut bien avouer qu'ils ne communiquent pas vraiment à leur sujet. Et ce n'est peut-être pas plus mal ceci dit, cela nous empêche de trop fanstasmer sur un film en particulier et d'être déçu au final, surtout lorsque plusieurs années nous séparent de la sortie en salles. Et puis ça entretient le mystère aussi. Et puis chaque chose en son temps après tout.

Il n'empêche qu'à un moment donné, il faut quand même voir plus loin que la Justice League et c'est pour cela que l'on va reparler de Shazam, que devrait normalement réaliser David F. Sandberg. On rappelle par ailleurs que le film ne mettra pas en scène Black Adam, la némésis de Shazam, interprété par Dwayne Johnson et qui connaitra les honneurs d'un film rien que pour lui. Ceci dit Shazam a déjà fort à faire puisqu'il devra nous raconter comment le jeune Billy Batson s'est retrouvé doté des pouvoirs incroyables des anciens dieux qui le transforment en super-héros dès qu'il prononce la formule "Shazam !".

A l'origine, le film devait sortir aux alentours du 5 avril 2019, mais puisque depuis il a été décidé de faire deux longs-métrages distincts et que le DCU a connu quelques chamboulements suite aux retards de Justice League, The Batman et The Flash, on ne savait plus vraiment ce qu'il en était. C'est donc pour cela que le réalisateur s'est permis une petite session de questions-réponses sur Reddit, pour discuter de la sortie du film :

"Le film est prévu en avril 2019. Cela prend du temps de faire un film avec de gros effets spéciaux."

On notera la petite subtilité qui consiste à ne plus préciser si le film sortira le 5 avril, ou un autre jour du même mois. Mais après tout, cela n'a pas vraiment d'importance, l'essentiel est que le film se monte. Et si avril 2019 c'est encore loin, il ne faudrait pas trop tarder à s'y mettre par contre parce que le casting n'a pas encore été arrêté et la post-production va effectivement prendre des plombes.