Phantom Thread : on a le synopsis du prochain film de Paul Thomas Anderson (et aussi le dernier de Daniel Day-Lewis)

Pour info, c'est avec ce film que Daniel Day-Lewis aurait décidé de réellement se lancer dans une carrière de couturier.

Fer de lance du cinéma indépendant américain, Paul Thomas Anderson est un analyste génial de l’âme humaine. Que ce soit à travers une plongée dans le milieu porno kitch des seventies avec Boogie nights, le chemin d’un homme bouffé par son quotidien et sa fratrie pour Punch-Drunk Love ou dans la folie des chercheurs de pétrole de la fin du XIXe dans There Will Be Blood, le surdoué réalisateur met en exergue les névroses, les obsessions de ses personnages pris au piège dans leur milieu, famille ou communauté. Après une succession de magnifiques films, l’américain nous avait déçu avec sa dernière production Inherent Vice où la quête enfumée et torturée de Joaquin Phoenix nous avait laissé pantois (en tout cas pour une partie de la rédaction).

Joaquin Phoenix et Benicio del Toro dans Inherent Vice

Présenté comme un portrait éclairant d'un artiste en voyage créatif et des femmes qui font tourner son monde, le synopsis de Phantom Thread, dernier film avec Daniel Day-Lewis, vient d’être révélé par The Film Stage :

« Se déroulant dans le Londres glamour des années 50, le couturier Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) et sa sœur Cyril (Lesley Manville) sont au cœur de la mode britannique et habillent la royauté, les stars de cinéma, les héritières, les mondains, les débutants et les dames avec le style propre à la maison Woodcock. Les femmes vont et viennent dans la vie de Woodcock, apportant inspiration et tenant compagnie au célibataire endurci, jusqu'à ce qu'il croise la jeune et forte Alma (Vicky Krieps) qui va vite devenir son obsession en muse et en amante. Autrefois contrôlée et planifiée, sa vie soigneusement structurée est alors pertubée par l'amour. »

C’est donc une mise en abyme sur la réflexion de la création que nous promet PTA. La bande-annonce du long-métrage devrait arriver très vite puisqu'elle a été validée par la CPBC, comité de classification américain. Elle devrait durer 2min 16. Phantom Thread sortira sur nos écrans le 14 février 2018.