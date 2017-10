Bill Skarsgard nous prévient que la suite de Ça sera très différente du premier film

Alors oui, on vous voit venir : "Nan mais oh, genre, ils nous cassent encore les burnes avec Ca alors que le film est sorti depuis un bail et qu'on l'a tous vu, c'est quoi ce site de daube." Alors qu'au fond, on sait bien que ça vous passionne.

D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le nombre d'articles que nous avons consacré au film d'Andres Muschietti et leur succès, tout autant que vos diverses réactions, pour se rendre compte que l'intérêt que l'on porte tous à Ca semble inépuisable. Et d'ailleurs c'est tant mieux quelque part, parce qu'il ne faut pas oublier que la suite arrivera sur les écrans le 6 septembre 2019, et que donc nous ne sommes pas prêts d'arrêter d'en parler.

Après, si c'est pour dire des choses intéressantes, on ne voit pas où est le problème. Et ça tombe bien, c'est exactement le cas aujourd'hui. Si le premier Ca s'inscrivait dans la mouvance rétro à la Stranger Things, il ne faut pas s'attendre à ce que le second film soit pareil, tout simplement parce qu'il se déroulera 27 ans plus tard et que le club des Losers sera enfin adulte. Ce qui risque de définir pas mal son univers. C'est en tout cas ce que vient de révéler Pennywise lui-même, Bill Skarsgard, au micro d'IGN lorsqu'il a donné quelques détails sur le prochain volet :

"Le premier film réussissait vraiment ce qu'il essayait de faire parce que, au final, c'était une histoire d'enfants. Vous suivez ces gamins et vous ne pouvez pas ne pas vous y attacher. Le second film par contre sera une histoire d'adultes. Et la bonne manière de le faire est d'aborder le film de façon radicalement différente. Je pense que cela vaudrait le coup d'explorer un peu plus l'horreur sous un angle psychologique et peut-être aussi d'aborder l'existence cosmologique de cet individu. Qu'est-ce qu'il est et d'où il vient ?"

Une question sur les origines de Pennywise qui a été le centre de pas mal de débats ces dernières semaines avec notamment cette question de l'utilité ou non d'en parler sous peine d'amoindrir son impact horrifique sur le spectateur. Mais cette démarche pourrait être totalement justifiée dans la suite puisque les personnages étant devenus adultes, ils pourraient se lancer dans une quête de rationalisation de la créature pour ne pas céder à la terreur qu'elle suscite.

"Vous savez, la question n'est pas vraiment résolue dans le livre non plus. Je veux dire, c'est très abstrait. Et j'aime bien ça. Ce pourrait presque être un trip psychédélique si vous plongiez dans la tête de Pennywise. Et si vous avez lu le livre vous savez que c'est ce qu'ils font. Ou ils vont dans une espèce d'espace transdimensionnel et c'est là qu'ils le battent. Cet endroit, et son apparence, ça pourrait être très intéressant. Il y a beaucoup de possibilités, je trouve ça très excitant."

Donc, oui, il faut bien s'attendre à un résultat très différent du premier film avec cette suite. Et ça tombe, c'est tout ce que l'on attend. Vivement quoi.