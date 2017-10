John Carpenter explique pourquoi on ne le laisserait pas faire Halloween aujourd'hui

Il compte parmi les légendes du cinéma fantastique, et devrait revenir un peu aux affaires à l’occasion du prochain Halloween. John Carpenter cause de l’industrie Hollywoodienne et de son évolution.

Auteur de films célébrés tels que The Fog, Invasion Los Angeles, The Thing ou encore L'Antre de la folie, John Carpenter est de ces artistes dont les opinions sont écoutées, les points de vue disséqués et les anecdotes scrutées.

John Carpenter sur el tournage de Invasion Los Angeles

Forcément, quand il donne une interview au Guardian, on se penche dessus. Entre deux réflexions pleines de malice sur l’actualité vidéoludique, son rapport décomplexé aux remakes de son œuvre qui se multiplient, Big John est également revenu sur la transformation des productions de genre.

Il a ainsi expliqué que le modèle qu’il a suivi et qui présida longtemps à la fabrication du cinéma horrifique est en passe de disparaître, ou à tout le moins de ne plus trouver le chemin des salles de cinéma.

« C’était une époque vraiment différente et les films étaient également différents. J’ai débuté à une époque où vous pouviez vraiment réaliser un film d’exploitation, un film de genre à petit budget et le porter jusqu’au grand écran. De nos jours, c’est devenu ridiculement couteux. Pourrai-je avoir du succès si je commençais ma carrière aujourd’hui ? Probablement pas. Je serais rejeté. »

Sur le tournage de Los Angeles 2013