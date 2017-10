Thor : Ragnarok sera-t-il le point de départ d'une trilogie consacrée à Hulk ?

Marvel Studios étant les maitres du monde libre, on serait enclin à penser qu'ils font ce qu'ils veulent et comme ils le veulent. Et que, s'ils refusent de nous donner des films solo sur Hulk c'est simplement parce qu'ils n'ont n'en pas envie. Comme on aurait tort.

Si, dès que l'on parle de cinéma de divertissement, rien n'est jamais figé dans la pierre, il y a quand même quelques constantes qui perdurent au fil du temps. Prenez Hulk par exemple. Malgré la popularité du personnage, qui est clairement le plus intéressant des Avengers, aucun film solo n'est prévu sur lui, malgré les demandes répétées du public.

Marvel et Mark Ruffalo s'en amusent d'ailleurs régulièrement et on pourrait croire que le géant vert ne supporterait pas une intrigue qui lui soit dédiée parce qu'il n'aurait pas grand chose à raconter. Evidemment, la vérité se trouve comme souvent ailleurs, du côté juridique en l'occurrence, puisque Marvel ne détient pas les droits exclusifs du personnage pour son exploitation cinéma. Il les partage avec Universal, ce qui lui interdit d'utiliser Hulk ailleurs que dans un film choral. Mais l'envie est là, de tous les côtés, alors pour y parvenir sans enfreindre le contrat, on trouve des solutions.

Et, dans le cadre de la promotion de Thor : Ragnarok, Mark Ruffalo vient de révéler au micro de CinemaBlend que lui et Marvel se sont arrangés pour cacher un film Hulk entier dans plusieurs films :

"Donc, en gros, Kevin Feige m'a pris à part avant que l'on commence ce film et m'a demandé ce que je voudrais voir s'il produisait un film solo sur Hulk. J'ai dit que je pensais à plusieurs choses, que je voudrais voir ceci et cela, faire ci et faire ça et que cela devrait se terminer de cette manière. Il a adoré l'idée et m'a proposé de les intégrer aux prochains films en commençant par Thor : Ragnarok pour continuer dans Avengers 3 et 4. J'ai trouvé ça génial et c'est donc comme cela que nous avons commencé cet arc narratif."

On ne parle donc pas d'une vraie trilogie au sens premier du terme, mais bel et bien d'un arc scénaristique dédié au géant vert et courant sur trois films. Une manière de faire le film que tout le monde attend dans le dos d'Universal en le cachant à l'intérieur de trois films que l'on attend tout autant. Et c'est assez malin. Après, ça ne remplacera pas un vrai film dédié à Hulk, mais on se dit que, dans quelques années, il y aura bien un fan qui prendra ces séquences et les réunira dans un seul film sur Youtube pour voir ce que ça donne.