Venom : on a le nom du scénariste ! Et franchement ça fait peur

Ça va sentir le cuir chez Venom...

C’est la première mauvaise nouvelle concernant Venom. Pourtant tout avait si bien commencé. Tom Hardy se cachant sous le costume du Némésis de Spidey, Michelle Williams en amoureuse victime de la monstruosité de son chéri, Riz Ahmed, le tout mis en scène par Ruben Fleischer plus célèbre pour nous avoir pondu l’efficace et hilarant Bienvenue à Zombieland. De plus, Disney nous promettait un film classé R, soit loin du polissage niais bien propre au MCU, avec entre autre l’apparition de Carnage...

Carnage

Avec un tel casting de qualité, on s’attendait à un scénariste qui fasse honneur à l’ambigu anti-héros torturé New-Yorkais. Et bien l’heureuse élue qui aura l’honneur de nous conter les aventures cauchemardesques de Venom sera Kelly Marcel. Si son nom ne vous dit probablement rien, ses faits d’armes ne vous sont surement pas étrangers.

Responsable du script de Dans l'ombre de Mary (pour le meilleur) de Terra Nova, la série SF foireuse de Spielberg (pour le médiocre) mais surtout de… Cinquante nuances de Grey. Pour sa défense, le livre était déjà d’une bêtise rare, à faire passer un rouleau de papier toilette pour du Proust. Donc bon, difficile de transposer une œuvre (le mot est déjà trop fort) d’une rare crétinerie et surtout écrite avec les pieds sur grand écran. Par contre, concernant Terra Nova, aucune excuse…







Donc on se demande comment une scénariste connue pour ses œuvres plus ou moins mièvres et aseptisées pourra rendre justice au film d’horreur que nous promet Disney.

Bref, réponse le 10 octobre 2018.