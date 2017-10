Blade Runner 2049 : le parcours du combattant vécu par Dave Bautista pour jouer dans le film

L'ancien catcheur a du persévérer pour faire partie de l'aventure Blade Runner.

Hollywood est souvent sans pitié avec les acteurs et surtout les actrices avec l’âge. Obsédés par la beauté et de la jeunesse, les studios ont tendance à refuser certains rôles à des comédiens, considérés trop vieux par les productions. Cependant, il est arrivé une expérience totalement opposé à l’acteur Dave Bautista pour Blade Runner 2049.

Lors d’une interview accordée à Cinemablend, l’acteur est revenu la façon dont il a obtenu le rôle de Sapper. Et ça n’a pas été de tout repos :

« Je filmais les Gardiens 2 et je suis allé rencontrer Denis Villeneuve. Nous n’avions pas commencé la conversation depuis longtemps, vraiment pas longtemps, quand il m’a dit : "Je déteste te dire ça mon ami, mais tu es trop jeune pour le rôle". J’avais le cœur brisé. Mais pas seulement le cœur brisé, j’ai l’habitude qu’on me dise que je suis trop vieux pour des rôles. Donc là j’étais juste frustré. »

Dave Bautista et Ryan Gosling

Cependant, les deux hommes continuent à discuter malgré tout :

« Nous avons parlé pendant des heures de tout et de rien, de films, de la vie, de Montreal. Et je suis parti satisfait parce que je le respecte vraiment, j’admire son travail. Puis, on m’a demandé de faire un test maquillages donc j’ai dit : "Pas de problème. J’en suis !". Donc je l’ai fait, ils ont envoyé les photos et là "ça ne marche toujours pas !".

Alors ils ont voulu que je fasse un test à l’écran. Les producteurs m’ont vraiment supporté pour ce rôle, mais ils ne voulaient pas aller contre les souhaits de Denis, lui il pensait juste que j’étais trop jeune. Puis, j’ai donc fait le test et Denis a dit : "ça marche !" Et j’étais là : "Ouiiii !" ».

Après ça, on a décidé de décerner la Palme de la persévérance à Dave Bautista. Reste à savoir, ce qu'il vaut vraiment dans Blade Runner 2049. Le film sort ce mercredi en salles.