Tous aux abris, Luc Besson a terminé le scénario de Lucy 2

Vous allez encore dire qu'on a une dent contre Luc Besson alors qu'en fait pas du tout. Personne ne lui ressemble dans l'industrie française et il se permet des trucs que tout le monde rêverait de faire. Et rien que pour ça, respect mec.

Mais après, le souci, c'est qu'on aime aussi les bons films et là, fatalement, on se retrouve face à un défaut de compatibilité. Alors oui, ce n'est pas parce que Valérian est un projet pharaonique qui a réussi à faire bouger les lois françaises sur le financement du cinéma, gavé de plus de 180 millions d'euros de budget que cela en fait automatiquement un chef-d'oeuvre. Ce serait même le contraire puisque l'on sait maintenant que le film n'a pas réussi à s'imposer et a fait partie des grandes victimes de cet été meurtrier qu'ont connus les blockbusters.

On se disait naïvement que cela permettrait peut-être à Besson et Europa de prendre un peu de recul et de réfléchir à ce qu'ils avaient fait mais comme le studio français a coupé pas mal de têtes dans la foulée au sein de son organigramme, il est clair que ce ne sera pas encore pour cette fois. Cela dit, Luc Besson n'est pas homme à se laisser abattre et c'est donc la fleur au fusil qu'il s'est remis au travail. Si l'on sait déjà qu'il prépare son prochain film, il a en parallèle achevé l'écriture de Lucy 2 comme vient de nous le révéler le site Movieweb.

On se rappelle tous du machin sorti en 2014 appelé Lucy, avec sa Scarlett Johansson over-powered après avoir été chargée de drogues expérimentales. On se rappelle surtout que ce n'était pas vraiment folichon comme truc, que ça cumulait tous les clichés possibles du genre mais que, à l'inverse de Valerian, ça avait cartonné partout dans le monde, en étant le film français alors le plus vu à l'international. Ce qui n'est pas rien.

La suite de Lucy, nous en entendions parler depuis 2015, mais nous n'espérions pas la voir vraiment arriver un jour. Il va donc falloir se faire à cette idée, d'autant qu'elle est plus que justifiée aujourd'hui pour redresser la barre (quoi de mieux que de retourner dans une marque connue et populaire pour effacer une ardoise ?) même s'il va falloir prendre son mal en patience parce que ce n'est pas demain que nous verrons le film arriver, Luc Besson devant en tourner un autre avant. Et puis au fond, ce n'est même pas sûr que ce soit Besson qui s'en occupe au final.

Mais prenez le temps qu'il faut les amis, nous ne sommes pas du tout pressés. Mais alors, vraiment pas du tout quoi.