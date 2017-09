James Gunn prévient que personne ne reviendra d'entre les morts dans Les Gardiens de la Galaxie 3

On ne va pas perdre de temps et on va tout de suite préciser que cet article contient juste un énorme SPOILER sur Les Gardiens de la Galaxie 2 et donc que, si vous n'avez pas vu le film, n'allez pas plus loin. Enfin, vous faites ce que vous voulez hein, du moment que vous cliquez sur l'article et que ça nout fait du internet-dollar, nous on est contents hein.



Les Gardiens de la Galaxie 3 commence gentiment sa préparation et c'est bien normal puisque, 2020, ça va vite arriver et qu'un projet aussi énorme que celui-ci ne se prépare pas en 15 jours. Si James Gunn se garde bien de nous révéler de quoi va parler le film, il ne se prive pas cependant de balancer quelques petits indices, histoire de nous faire gamberger. Ainsi nous savons déjà que ce sera un récit conclusif à tout ce qui nous a été montré avant et qu'Adam Warlock sera probablement de la partie. C'est peu dit comme ça, mais en fait c'est déjà beaucoup, surtout à 3 ans de la sortie du film.

Par contre, Gunn n'est pas avare en commentaires sur ses envies pour ce dernier épisode. Et généralement, il utilise Facebook pour en parler, histoire de créer du lien avec ses fans et voir leurs réactions concernant ses idées. C'est ainsi qu'il a réitéré cet exercice dernièrement en parlant d'un point des Gardiens de la Galaxie 2 auquel nous n'avions pas forcément pensé pour la suite : Yondu. Le père adoptif de StarLord était l'un des éléments centraux du film, se terminant par son glorieux sacrifice pour le sauver. La séquence était belle et apportait une gravité et une humanité inattendue dans un film Marvel même si, l'évènement en lui-même était attendu pendant tout le film. Mais Gunn veut que cela reste ainsi et a donc profité de son intervention pour préciser que Yondu ne reviendrait pas des limbes :

"Ce qui me dérange dans la culture populaire quand un personnage connait une fin belle et puissante, c'est qu'il ressuscite dans un épisode suivant de la façon la plus idiote parce que, voyez-vous, il est populaire. C'est devenu un cliché des séries, des films et plus particulièrement des comics et cela fait que chaque mort signifiante, du moins dans le cas des franchises, perd tout son impact émotionnel. Et, par extension, la notion même de mort et de danger perd de son sens.

Bien qu'il soit toujours possible de revoir Yondu à travers des flashbacks, je ne le ferai jamais revenir à la vie dans le temps présent parce que cela annulerait son sacrifice et l'amour paternel dont il a fait preuve, qui m'a énormément touché à un niveau personnel, comme beaucoup de spectateurs dans le monde. L'une des raisons pour lesquelles Yondu est aussi populaire dans le second film, c'est justement à cause de ce sacrifice et l'idée de le ramener à la vie dans l'épisode 3 ou 4, dans une série Yondu sur Netflix parce qu'il vend beaucoup de jouets m'horrifie et me rend malade. Comme je l'ai dit, je déteste ça. Et donc, je ne le ferai jamais."

Et on peut croire sans problème James Gunn lorsqu'il prononce ses paroles, l'homme étant connu pour l'amour qu'il porte à ses personnages et le sérieux de sa démarche. Et ça fait du bien de voir qu'un personnage mort pour une cause touchante le reste, ne serait-ce que parce que, au passage, cela montre au plus jeune qu'un sacrifice est généralement irrémédiable et que l'évolution d'un personnage ne se passe pas comme dans un rêve. Oui, James Gunn est en train de nous rappeler que le happy-end a un prix et c'est tout ce qu'on demandait.