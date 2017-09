J.J. Abrams va produire l'adaptation live de l'animé Your Name

L'animation japonaise a connu de gros chamboulements ces dernières années, d'une part à cause des évolutions technologiques mais aussi parce qu'une nouvelle génération est en train de s'installer tandis que la vieille garde prend sa retraite. Et parmi les petits nouveaux, il y a Makoto Shinkai.

A l'heure où Hayao Miyazaki sort une fois de plus de sa retraite et prépare un nouveau film, Boro the Caterpillar, l'animation japonaise n'a toujours pas trouvé de vrai successeur. Pourtant, ce n'est pas faute d'essayer et notamment dans sa distribution française, puisqu'elle met en avant de vrais auteurs doté d'un solide univers et d'un réel point de vue comme Mamoru Hosoda ou Makoto Shinkai.

Ce dernier est d'ailleurs en train de se tailler une solide réputation chez nous et son dernier film en date, Your Name, n'y est pas étranger. Sorti peu après Noël 2016, le long-métrage nous avait une fois de plus émerveillé par sa beauté plastique et l'incroyable lumière typique des oeuvres de son auteur même si le scénario souffrait de quelques faiblesses embarrassantes. N'en restait pas moins un super film qui, à n'en point douter, sera l'un des petits classiques de demain.

Et il faut croire que le culte est déjà en marche puisque le film connait une bonne réputation outre-atlantique et va succomber aux sirènes du remake puisque le site Heat Vision vient de nous annoncer que J.J. Abrams en avait acheté les droits pour en produire une version live. Le format, quant à lui, est inconnu actuellement, film ou série, cela reste à confirmer, mais le projet ne devrait pas tomber dans les mains de n'importe qui puisque Abrams en a confié le scénario à Eric Heisserer, auteur du Premier Contact de Denis Villeneuve, donc bien au fait des problématiques humaines au centre du récit.

On rappelle que Your Name raconte l'histoire de deux adolescents, un garçon et une fille, qui échangent leurs corps à différents moments alors que plane au-dessus d'un village la menace d'une comète. Un récit qui traverse le temps et les paradoxes et une belle histoire d'amour comme les japonais savent les faire.

Après, cela nécessitera un gros travail d'adaptation puisque l'histoire est très ancrée dans la culture et les codes nippons et qu'il manque encore un réalisateur doté d'une solide vision pour prendre en main le projet. Mais comme aucune date n'est pour le moment annoncée, on peut se permettre de penser qu'Abrams et son équipe prendront le temps de bien faire les choses. Ouais, on espère qu'on n'aura pas droit à un nouveau Death Note, parce que, très honnêtement, cela nous mettrait quelque peu en colère tout de même.