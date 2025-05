Box-Office France : Timothée Chalamet détrône Mufasa avec Un parfait inconnu

Il aura fallu attendre la sortie du biopic sur Bob Dylan, Un parfait inconnu avec Timothée Chalamet pour mettre fin au règne de Mufasa : Le Roi Lion sur le box-office français.

Si on ne donnait pas cher de sa peau au départ, Mufasa : Le Roi Lion profite d’une exploitation pleine de rebondissements. A domicile, la suite-prequel du remake du Roi Lion de 2019 a d’abord fait un démarrage timide avec seulement 35 millions de dollars en poche (contre 191 millions pour Le Roi Lion). Un week-end d’ouverture d’autant plus décevant pour un film dont le budget est, d’après Variety, estimé à 200 millions de dollars hors marketing.

L’arrivée de Sonic 3 la même semaine a également mis des bâtons dans les roues de Disney, la franchise de Sega étant resté au coude-à-coude avec le film réalisé par Barry Jenkins qui a fini par prendre une longueur d’avance sur le hérisson bleu. En France, la situation est un peu différente puisqu’après un démarrage solide, mais là encore bien en-deça de celui du Roi Lion, le film s’est remarquablement maintenu au fil des semaines, ne laissant aucun concurrent empiéter sur son territoire. Du moins jusqu’à l’arrivée de Timothée Chalamet en Bob Dylan.

MUFASA, CE PARFAIT INCONNU

L’arrivée de Sonic 3 n’y a rien changé : Mufasa : Le Roi Lion est resté à la première place du box-office français durant six semaines d’affilée, c’est-à-dire deux fois plus longtemps que son aîné. Mais le règne du père de Simba est désormais terminé puisque la première place du podium a été récupérée par Un parfait inconnu, le biopic sur Bob Dylan de James Mangold avec Timothée Chalamet, qui a démarré avec plus de 300 000 entrées.

Ce n’est cependant pas le meilleur démarrage de Mangold en France. Le Mans 66 avait notamment fait mieux avec plus de 400 000 entrées, le duo Christian Bale-Matt Damon étant un argument de vente à lui seul. De même pour ses films de franchises qui sont logiquement bien au-dessus de son dernier long-métrage : Indiana Jones 5 (1 million d’entrées), Logan (932 000 entrées), Wolverine : Le Combat de l’Immortel (1 million). Un parfait inconnu a toutefois fait mieux que l’autre biopic musical du cinéaste, Walk the Line de 2005 avec Joaquin Phoenix (126 000 entrées).

Timothée Chalamet bien

Par rapport à d’autres productions récentes du genre, Un Parfait Inconnu se situerait plutôt dans la moyenne basse. Il a fait un meilleur lancement que le récent Better Man (142 000 entrées) ou Rocketman (277 000 entrées), équivalent à ceux de Back to Black (367 000 entrées) et Elvis (343 000 entrées). Il reste cependant loin des phénomènes Bob Marley : One Love (772 000 entrées) ou Bohemian Rhapsody (1 million d’entrées) qui avaient un budget similaire, entre 50 et 70 millions de dollars.

Quant à Mufasa, s’il est descendu d’une marche, il reste malgré tout sur le podium pour sa septième semaine d’exploitation. Avec plus de 157 000 entrées supplémentaires, le remake cumule désormais plus de 4,6 millions spectateurs.

Excepté Le Roi Lion et ses 10 millions de tickets vendus, Mufasa a donc dépassé tous les remakes en prises de vues réelles de Disney : Cendrillon et La Petite Sirène (1,7 million d’entrées), Dumbo (2,3 millions d’entrées), Aladdin (2,5 millions), La Belle et la Bête (3,5 millions d’entrées), Le Livre de la Jungle (3,7 millions d’entrées) et même Alice au pays des merveilles (4,5 millions). Même s’il n’est plus le roi, le lion est donc encore loin d’être mort.