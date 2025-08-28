Mother : les premiers avis sur le biopic de Mère Teresa avec Noomi Rapace sont là

Le film se déroule à Calcutta en 1948, peu avant la création des Missionnaires de la Charité. Alors qu’elle doit préparer son départ et choisir une successeuse au couvent, Mère Teresa désigne Sœur Agnieszka ( Sylvia Hoeks ). Mais cette dernière révèle être enceinte et souhaite avorter, demandant l’aide de sa supérieure.

Présenté à la Mostra de Venise, Mother met en scène Noomi Rapace dans le rôle de Mère Teresa. Les premières critiques sont désormais tombées.

Déchirée entre ses convictions religieuses et la réalité de cette confession, Mère Teresa se retrouve confrontée à un dilemme intime et moral. Mother, c’est donc bien Mère Teresa, la mère supérieure, mais aussi cette sœur qui devient, paradoxalement, mère. Le film, réalisé par Teona Strugar Mitevska (réalisatrice de L’Homme le plus heureux du monde), vient d’être présenté à la Mostra de Venise, dans la section Horizons. Les premières critiques sont donc désormais disponibles.

« La tentative de Mitevska de mettre en lumière les zones d’ombre dissimulées derrière l’image lustrée de sainte Teresa se révèle percutante. Les touches plus inattendues de Mother – comme l’utilisation de riffs de guitare hard rock sur la bande-son ou certaines séquences oniriques teintées de fantastique – apportent un relief singulier. » Leslie Felperin – The Hollywood Reporter

« Mother s’écarte régulièrement du droit chemin, rappelé sans cesse à son devoir de livrer un récit fidèle et factuel sur son sujet. Mais le film se révèle plus captivant – et même plus divertissant – lorsqu’il flirte avec le cinéma d’horreur façon giallo. » Xan Brooks – Guardian

« Le film trouve parfaitement sa place dans l’époque actuelle, non seulement en s’accordant avec les goûts du public, mais aussi en résonnant avec une culture où peu de gens se sentent encore poussés à faire le bien lorsque les résultats paraissent invisibles ou sans effet tangible. » Stephen Saito – Moveable Fest

« [Le film est] frustrant, car une grande partie du récit de Mother paraît excessif et artificiellement sensationnel, empêchant la réalisatrice Teona Strugar Mitevska d’atteindre la relecture audacieuse qu’elle visait. » Tim Grierson – Screen International

« Mother se lance dans une mission qui, malgré ses audaces stylistiques, ne parvient pas vraiment à s’imposer ni à convaincre… Ce qui ressort en revanche, c’est l’interprétation accessible et incarnée de Noomi Rapace dans le rôle de Teresa. » Ritesh Mehta – IndieWire

« En tant qu’objet de cinéma, Mother laisse donc une impression partagée. Trop respectueux pour se révéler vraiment novateur, et trop solennel pour parvenir à une véritable subversion. » Mia Pflüger – Next Best Picture

« Comme le laisse entendre ce titre vague et générique, il ne s’agit là que d’une interprétation, et le film ne parvient pas vraiment à montrer comment Mère Teresa est devenue un symbole humanitaire. » Nicholas Bell – IONCINEMA.com

« On perçoit également des indices d’autres possibles transgressions, notamment autour du Père Friedrich et d’Agnieszka, mais le refus de Mitevska d’approfondir ces éléments donne l’impression d’un simple colportage de rumeurs plutôt que d’une analyse objective. La complexité suggérée aurait mérité une approche plus contemplative. » Amber Wilkinson – Eye for Film

Avec Mother, la réalisatrice Teona Strugar Mitevska semble proposer un regard singulier sur une figure canonisée, en choisissant de l’ancrer dans un dilemme moral intime plutôt que dans une geste purement spirituelle. Si la mise en scène divise à cause de certains choix esthétiques et d’un manque de prise de risque (malgré quelques expérimentations), la prestation de Noomi Rapace ressort unanimement saluée.

Mother n’a pour l’instant aucune date de sortie en France.