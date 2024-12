Conclave : critique d’une crise de foi

des hommes et un dieu

Dans son passionnant Habemus Papam, Nanni Moretti transformait l’élection du Pape en quasi-comédie d’où se dégageait une jolie tendresse, l’élu divin (le regretté Michel Piccoli) refusant de se montrer aux fidèles, sombrant dans la terreur face à l’ampleur de la tâche et précipitant l’Église dans une situation complètement inédite. Même s’il a recours à l’humour régulièrement, Edward Berger, au contraire, décide de plonger véritablement dans la noirceur de l’élection du souverain pontife avec Conclave.

Ainsi, le Cardinal Lawrence (Ralph Fiennes) doit réunir les cardinaux et organiser le conclave en tant que Doyen du collège. Plusieurs candidats semblent favoris entre l’Américain progressiste Bellini (Stanley Tucci), le Canadien réactionnaire Tremblay (John Lithgow), le conservateur nigérian Adeyemi (Lucian Msamati) ou encore le traditionnaliste italien Tedesco (excellent Sergio Castellitto), mais Lawrence va rapidement découvrir que la mort du Pape cache de nombreux secrets et que l’élection sera terriblement périlleuse.

Et soudain, la bascule du monde

Très inspiré par l’œuvre d’Alan J. Pakula (À cause d’un assassinat en tête) et John Frankenheimer, à la fois narrativement et visuellement, Edward Berger livre ici son grand thriller aux portes de la parano. Avec une tension palpable et crescendo, il raconte les manipulations, traitrises, désillusions, opportunismes, complots et autres manigances régissant ce vote sacré dans une intrigue captivante. Conclave repose en effet sur de nombreux rebondissements, retournements de situations et autres twists (dont un pourrait créer la controverse) accentuant le suspense.

C’est d’autant plus efficace que le scénario de Straughan, malgré de nombreux personnages, ne se perd jamais et que la narration est d’une incroyable limpidité (même si parfois un peu trop mécanique). Les enjeux sont toujours clairs, concis et leur progression repose avant tout sur le regard du Cardinal Lawrence. L’enquête évolue ainsi à travers son point de vue et les spectateurs sont liés à ses découvertes, nous plongeant au cœur de ses turpitudes et peu à peu dans une immense conspiration.

Un style remémorant les thrillers politiques washingtoniens de Pakula

there will be doubt

Ce récit rondement mené est largement magnifié par la beauté de l’ensemble (les couleurs, la lumière) et l’excellente mise en scène d’Edward Berger. Le cinéaste reprend les codes du genre (jeux de cadres, lignes de fuites, symétrie) avec brio et instaure un vrai sentiment claustrophobe. La musique de Volker Bertelmann est d’ailleurs un soutien de poids, intensifiant la course contre la montre à combustion lente se jouant sous nos yeux, pour donner naissance à ce thriller implacable, aussi divertissant que passionnant.

Mais plus encore, le confinement de plus en plus oppressant auquel les personnages ne peuvent échapper les oblige à se confronter entre eux ou avec eux-mêmes. Toute la force de Conclave réside en cette capacité du réalisateur à élever son simple thriller papal en drame existentiel. C’est notamment le cas à travers son protagoniste, le cardinal Lawrence, admirablement incarné par Ralph Fiennes dont c’est assurément une des meilleures prestations.

Ralph Fiennes, impeccable

Au-delà de ses recherches, il vit une véritable crise de foi, en proie aux doutes de sa croyance non pas envers Dieu mais envers l’Église elle-même (un isolement que la caméra capte à merveille). D’où cette réflexion fascinante sur l’essence même de l’humain et ses certitudes, « plus grand ennemi de l’unité, ennemi mortel de la tolérance » raconte Lawrence dans son homélie pré-conclave, et la nécessité d’explorer les voix du doute sans lequel « il n’y aurait pas de mystère et donc plus de foi ».

Dans cette continuité, grâce à des dialogues percutants et savamment écrits (largement tirés du livre), le film évoque une myriade d’éléments (homosexualité, bureaucratie, islamisme, place des femmes, terrorisme, scandale sexuel…) avec un naturel déconcertant. Conclave examine alors les rouages politiques et coulisses de l’Église, la complexité de la foi et la « guerre idéologique-religieuse » intemporelle qui se cache derrière ces murs sacrés, comme une micro-société à la fois archaïque et moderne (les magnifiques contrastes technologiques et architecturaux).

Les murs ont des oreilles

mauvaise foi

Dans À l’Ouest, rien de nouveau, Edward Berger suivait un jeune soldat allemand durant la Première Guerre mondiale dans un film ample et imposant, où les personnages fuyaient l’horreur de la guerre sans vraiment pouvoir y échapper malgré l’horizon infini. Avec Conclave, le cinéaste allemand a donc pris le contrepied total formellement avec un huis-clos enfermé dans les murs du Vatican. Pourtant, paradoxalement, les deux films se répondent thématiquement.

Car oui, même s’ils sont réunis loin de la boue, des balles, des bombes et autres explosions (en théorie), « c’est une guerre » qui se déroule durant cette élection comme l’assène le cardinal Bellini à Lawrence lorsque celui-ci ne semble pas encore pleinement comprendre la réalité des défis en cours. Un conflit dans lequel chacun est contraint de faire des choix pour assurer une forme de liberté, sérénité et modèle, s’approchant le plus de cette perfection, cette utopie, que tout le monde rêve d’atteindre.

Une lueur divine

Et qui dit choix, dit compromis, à l’image de la signature de l’armistice de 14-18 en fil rouge du précédent film de Berger. « Nous ne trouverons jamais quelqu’un de parfaitement irréprochable. Nous sommes de simples mortels. Nous servons un idéal, mais nous ne pouvons pas toujours être cet idéal », explique calmement un des cardinaux à notre héros presque blasé entre deux couloirs. En s’interrogeant sur notre quête perpétuelle de pouvoir et les luttes intestines qu’elle provoque, Conclave déploie alors sa puissance universelle.

Ici, plutôt que l’élu de bien qui incarnera la paix tant espérée, il s’agit de trouver la « moins pire » des solutions pour gérer les conflits inévitables (politiques, militaires, sociétales, religieuses…) ou la personne capable de se conformer au mieux à cet idéal en dépit de ses failles. Face à l’altération de sa spiritualité, il ne reste alors plus à Lawrence (et pas uniquement) qu’à prier et trouver la force suffisante pour retrouver la foi, raviver l’émerveillement et faire éclater la pureté… dans l’espoir d’un miracle innocent.