Lady in the Lake : les premiers avis de la série avec Natalie Portman sont là

Les premiers avis concernant la mini-série Apple TV+ Lady in the Lake sont tombés, pour un accueil très partagé.

Portée par la réalisatrice Alma Har’el, à qui on doit le biopic lunaire et fascinant de Shia LaBeouf Honey Boy et le docufiction Lovetrue sur Netflix, la mini-série Lady in the Lake a partagé la presse. Ses sept épisodes sont l’adaptation télévisée par Apple TV+ du roman éponyme de Laura Lippman, inspiré de faits réels, et récompensé par les Prix Anthony 2020 (récompense dédiée à la littérature policière) et Grand Prix de littérature policière 2022, excusez du peu.

La série Apple TV+ met en scène Natalie Portman dans le rôle de Maddie Schwartz, une journaliste d’investigation qui porte un lourd secret, et Moses Ingram, (vue dans Le Jeu de la dame), dans le rôle de Cleo Johnson. Le meurtre de cette dernière, en 1966, va provoquer des secousses dans toute la ville de Baltimore, et dans les familles des deux femmes. Revue de presse.

Lady in the Lake : pas de mythe arthurien ici-bas

« C’est purement et simplement magistral. Et si vous n’avez pas le temps de l’aimer pendant que vous êtes trop occupés à vous incliner devant sa maîtrise technique et dramatique, ce n’est pas grave. Comme je l’ai dit : donnez-vous le temps de le digérer. Nous ne sommes pas habitués à des spectacles aussi riches. L’amour viendra.« Lucy Mangan – The Guardian

« Bien qu’elle tende parfois vers le rêve et le diaphane au détriment de la cohérence, la créatrice, scénariste et réalisatrice Alma Har’el (Honey Boy) parvient, la plupart du temps, à rendre justice à ses personnages d’une complexité peu commune sans sacrifier les intrigues à rebondissements ou le suspense qui font partie des plaisirs que nous attendons de ce type de série. » Judy Berman – Time

« Enrichi de performances puissantes (en particulier de Portman et Ingram), de dilemmes qui sont malheureusement toujours d’actualité, et d’éléments visuels et musicaux qui contribuent à la somptuosité de la série, cet original Apple TV+ ne plaira peut-être pas aux masses, mais n’en reste pas moins une production qui excelle dans son attention particulière portée aux détails. » Isabella Soares – Collider

« Lâcher les chevaux » littéralement

« Quelques problèmes mis à part, Lady in the Lake est une série très agréable à regarder, souvent captivante, menée par deux actrices brillantes qui donnent le meilleur d’elles-mêmes épisode après épisode. Ce n’est pas nécessairement en passe de devenir la prochaine grande sensation d’Apple TV+, mais si vous aimez les drames d’époque et les histoires criminelles, vous trouverez ici beaucoup à aimer. » Matthew Jackson – Looper

« Le commentaire social constitue le cœur de Lady in the Lake, mais la série est trop encombrée de personnages accessoires et de digressions inconsistantes pour qu’aucun n’ait l’impact voulu. » Pine Breaks – Slant Magazine

« J’aurais aimé que les éléments disparates de Lady in the Lake s’assemblent un peu mieux, que ça fonctionne autant comme un essai, un doux poème et un thriller. Mais j’ai tout de même trouvé ses aspirations, inégalement exaucées, admirables. » Daniel Fienberg – The Hollywod Reporter

Natalie Portman en mode mugshot

« Malheureusement, les fragments surréalistes de la série qui se mêlent à l’histoire étouffent le mystère de la narration. Le drame fonctionne comme deux tapisseries détaillées, assemblées dans la dernière heure pour créer une image complète. Comme la série contient d’innombrables détails, le public doit examiner trop de choses à la fois, ce qui crée un état de délire plutôt que le ton palpitant d’une série à suspense. » Aramide Tinubu – Variety

« En tant que spectateur, vous vous retrouvez avec une émission qui a l’air géniale, mais qui, en fin de compte, se heurte aux mécanismes basiques de narration.« Verne Gay – Newsday

« Alors que Lady in the Lake se traîne vers sa conclusion, la plupart des surprises n’ont rien à voir avec le meurtre de Cleo Johnson ou l’enquête de Maddie Schwartz. Elles viennent du fait que l’actrice oscarisée Natalie Portman tente de rendre une histoire aussi mal conçue (et un personnage aussi insupportable) attachants. Mais aucun effet de style ni aucune démonstration artistique ne peut faire oublier l’écriture qui fait avancer Lady in the Lake à pas de tortue. » Allegra Frank – IGN

La fashion police demande le retrait de ce manteau

Alors que l’ensemble de la critique s’accorde à dire que Natalie Portman et Moses Ingram sont irréprochables dans leurs rôles respectifs, de nombreux reproches ont été adressés à la structure de la série Lady in the Lake. La production Apple TV+ semble être trop formelle et attendue. Qui plus est, les deux arcs narratifs des personnages principaux auraient du mal à s’articuler harmonieusement, donnant l’impression de regarder deux séries à la fois.

Reste que la presse a souligné la réalisation soignée et la beauté de la mise en scène des séquences fantasmatiques de la série d’Alma Har’el. Le point fort de Lady in the Lake demeurant sa critique sociale solidement charpentée. La série Lady in the Lake est disponible sur Apple TV+ à compter du 19 juillet 2024.