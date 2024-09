Nightbitch : les premiers avis sur la comédie d’horreur avec Amy Adams sont là

Les premiers avis concernant la comédie horrifique Nightbitch de Marielle Heller sont disponibles.

Sur le papier, Nightbitch a tout du film qui part en vrille, façon Quentin Dupieux sous la pleine Lune. Basé sur le roman éponyme de Rachel Yoder, meilleur livre de l’année 2021 chez Vulture et Variety, Nightbitch raconte l’histoire d’une femme, définie uniquement sous le nom de Mother (Mère, incarnée par Amy Adams) qui abandonne sa carrière pour se consacrer à son rôle de mère au foyer. Peu à peu son quotidien vire à l’étrange, et elle a la sensation de se transformer en chien.

Après une première bande-annonce très déroutante pour Nightbitch, la réalisatrice Marielle Heller (The Diary of a Teenage Girl, L’Extraordinaire Mr. Rogers) avait déclaré que Nightbitch serait « une comédie pour les femmes et un film d’horreur pour les hommes ». Diffusé en avant-première lors du Festival International du Film de Toronto, le film de Marielle Heller a reçu ses premières critiques. Revue de presse.

A lire aussi C’est quoi ce Shaun of the Dead avec des écureuils tueurs ?

Le meilleur ami de la femme ?

Smack My Nightbitch Up

« Il est d’une honnêteté percutante, remarquablement sardonique et d’un courage époustouflant dans la manière dont il met à nu certaines des luttes et des vérités les plus profondes des femmes. Mais ce n’est pas un film anti-maternité. Il la célèbre également, dans toutes ses contradictions et complexités primitives, animales et sauvages. » Maureen Lee Lenker – Entertainment Weekly

« Ce film, qui ressemble à un mariage déjanté de la Young Tully [de la série Netflix Toujours là pour toi, ndlr] et de Teen Wolf, est mené par la performance d’une Amy Adams n’ayant peur de rien. C’est un hurlement amusant et incisif de douleur maternelle, de frustration, de déception, de ressentiment et de force féroce. » Nick Schager – The Daily Beast

« Adams et McNairy offrent deux performances fantastiques qui mettent en évidence la situation confuse et accablante dans laquelle se trouvent les nouveaux parents, et Heller allier son concept fantastique avec des émotions très réelles et des déclarations puissantes. » Ross Bonaime – Collider

Esprit de meute

« Le quatrième film de Marielle Heller est une comédie dramatique qui observe gentiment les périls de la maternité mais qui pourrait avoir un peu plus de mordant. » Tim Grierson – Screen Daily

« Enfonçant ses dents dans le rôle de Mère comme Mère elle-même le ferait d’un steak sanguinolent, Adams incarne courageusement l’exaspération de Mère, trouvant une porte comique dans chaque recoin. » Peter Debruge – Variety

« La version de Marielle Heller de l’histoire – Yoder est cité comme co-scénariste – aurait pu supprimer complètement le réalisme magique, et le film se serait déroulé exactement de la même manière. Le body horror est minimisé au point d’être fonctionnellement inexistant. » Katie Rife – IndieWire

Après Teen Wolf, Mom Wolf

« Adams est une raison suffisante pour voir le film avec une performance qui nous donne un accès intime aux peurs et aux angoisses de son personnage. » David Rooney – The Hollywood Reporter

« Le film tourne en rond, développant constamment les mêmes choses. Il y a beaucoup de perspicacité, mais peu d’élan. Mais c’est peut-être là l’idée. » Bilge Ebiri – Vulture

« C’est un sujet riche dans lequel Heller plonge sans hésitation, y compris dans les aspects les plus épineux, jusqu’à un dernier acte décevant où elle se contente de revenir à la base de ses idées. » C.J. Prince – The Film Stage

Entre lycanthropie et charge mentale

La critique a donc salué presque unanimement le jeu d’Amy Adams, qui semble totalement habitée par ce rôle de Mère. Toutefois, c’est bien le seul. Certains semblent regretter que la réalisatrice Marielle Heller n’embrasse pas entièrement son sujet, malgré l’approche mordante des questions concernant la Maternité, et délaissant quelque peu l’aspect body horror de son concept.

Initialement prévu pour une sortie sur Hulu, le film de Marielle Heller sortira finalement en salles aux États-Unis le 6 décembre 2024. En France, aucune date n’est encore confirmée, on peut peut-être espérer une sortie sur Disney+ avant la fin de l’année, à défaut d’une exploitation en salles.