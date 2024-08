Après Fallout, un Shaun of the Dead avec des écureuils tueurs pour le thriller déjanté d’Ella Purnell

Ella Purnell (Fallout) a annoncé son prochain projet, une comédie horrifique avec des écureuils tueurs intitulée The Scurry. Et on a déjà hâte.

Récemment consacrée comme survivante préférée d’un holocauste nucléaire grâce à la série Fallout chez Amazon Prime Video, Ella Purnell a annoncé qu’elle incarnera l’un des rôles principaux du nouveau film de l’acteur-réalisateur britannique Craig Roberts (Eternal Beauty). Au programme de ce qui sera une comédie d’horreur intitulée The Scurry (jeu de mots entre course et débandade, et la prononciation d’écureuils en anglais « Squirrels »), des écureuils tueurs, un huis-clos en forêt et une bonne dose de violence.

Ella Purnell partagera l’affiche de The Scurry avec Rhys Ifans, Beau Gadsdon, Olivia Cooke, Paapa Essiedu (Men), Mia Mckenna-Bruce (How to Have Sex) et Antonia Thomas (Misfits). Un casting 100% britannique pour cette production qui tiendra plus de Beau Is Afraid que de Shaun of The Dead, comme l’assure son réalisateur.

Troquer des mutants contre des écureuils tueurs

Mulder & The Scurry

Le synopsis officiel du nouveau film de Craig Roberts évoque pourtant plus Shaun of the Dead, voire Bienvenue au Cottage de Paul Andrew Williams, que l’ovni Beau is Afraid d’Ari Aster. Avec une proposition aussi tordue qu‘une invasion d’écureuils tueurs dans une forêt profonde, aux prises avec des dératiseurs et des vegans, il nous tarde de pouvoir contempler un tel massacre. On vous laisse seuls juges du pitch du film :

Deux dératiseurs sont appelés dans un éco-café situé dans un parc de campagne pour enquêter sur ce qui n’est au départ qu’un banal problème de vermine. Mais à l’approche de la nuit, une avalanche d’écureuils fous s’abat sur le personnel et les visiteurs du parc, semant leur vengeance et le chaos. Après de nombreux décès, les survivants se réfugient dans le café alors qu’une tempête exceptionnelle coupe l’électricité et les communications, les laissant isolés et sans défense. Un mélange éclectique de survivants comprend des dératiseurs, un adolescent boudeur, des végétaliens hypocrites et un trafiquant de drogue – il n’y a qu’une chance infime de survie…

Faire de Flora et Ulysses un cauchemar

Lors de la Fan Expo 2024 de Chicago, Ella Purnell en a dit plus sur l’approche du réalisateur britannique pour ce film assez mystérieux, puisque malgré une histoire digne d’une aventure d’Harold et Kumar, Roberts revendique une approche beaucoup plus arty et cérébrale :

« J’adore Craig Roberts. Je pense qu’il a un talent fou. Si vous ne le connaissez pas, vous devriez découvrir son travail. C’est un mec bizarre. Et [The Scurry] évoque un peu comme Shaun of the Dead, mais ce n’est pas le cas. Il m’a dit : « Je sais que tout le monde veut que ce soit comme Shaun of the Dead, mais je vais faire Beau is Afraid ». Et je lui ai répondu : « Mais ça parle d’écureuils tueurs ». D’une manière ou d’une autre, il a réussi. Je n’ai aucune idée de la façon dont ce film va se dérouler. Soit ce sera la chose la plus cool de tous les temps, soit cela ruinera ma carrière. Mais je pense qu’il sera bon. Je lui fais confiance. »

Un bien « Beau » pyjama

The Scurry sera l’un des premiers à bénéficier du crédit d’impôt pour les films indépendants récemment mis en place au Royaume-Uni. Ce qui explique un casting 100% britannique, et un lieu de tournage fixé aux studios Dragon au Pays de Galles. Le film de Craig Roberts aura un budget de 10 millions de livres sterling, soit un peu plus de 11,7 millions d’euros. The Scurry ne dispose d’aucune date de sortie pour le moment.