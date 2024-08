The Substance : le bain de sang se prépare avec la bande-annonce de l’incroyable film gore français

The Substance, le film choc de Cannes 2024, s’est un peu plus dévoilé dans une bande-annonce aussi effrayante qu’excitante.

Qui a suivi le Festival de Cannes 2024 a forcément entendu parler de l’excellent The Substance et beaucoup le voyaient même remporter la Palme d’Or (quelques années après Titane). Entre la mise en scène complètement dingue de Coralie Fargeat, le jeu bluffant à la fois de Demi Moore et de Margaret Qualley ou encore le scénario totalement halluciné de ce grand trip horrifique mêlant body-horror féministe et délire ultra-gore, The Substance n’a laissé personne indifférent.

Les spectateurs et critiques les plus enthousiastes ont même très vite décrit Coralie Fargeat comme la nouvelle digne héritière, à l’image de Julia Ducournau, du cinéma de David Cronenberg, David Lynch ou John Carpenter. Si le film n’a finalement pas remporté le graal cannois, il est reparti avec le prix du scénario (surprenant de nombreux festivaliers) et depuis, les fans de cinéma de genre l’attendent avec impatience. Après une première bande-annonce de The Substance très mystérieuse, Mubi a dévoilé de nouvelles images qui font monter la pression.

Une substance qui rend accros

Cette bande-annonce au montage très nerveux devrait encore un peu plus convaincre les spectateurs de se laisser tenter par l’expérience. Les principaux éléments de l’histoire sont là encore parfaitement résumés : une star arrivant à la cinquantaine et au bord du déclin, lâchée par son producteur, décide de commander une « substance » qui lui permettrait de redevenir jeune et réaccéder à la gloire. Mais pour Elisabeth Sparkle, gare à la surdose…

Dès les premières secondes, le trailer véhicule une atmosphère très dérangeante en s’appuyant volontairement sur l’usage fréquent de la caméra subjective, de gros plans et de grands angles. Il y a aussi le mixage sonore anxiogène et la voix terrifiante de la compagnie vendant la fameuse « substance » (la répétition notamment du « Would you like to stop ? » est particulièrement perturbante), ainsi que le jeu sur le décalage entre une Margaret Qualley pétillante et sensuelle et une Demi Moore qui semble au bord du gouffre.

« Why so serious ? »

Cependant, contrairement à ce que les critiques ont décrit lors de la première du film, le gore est presque absent de cette bande-annonce. Le côté body-horror transparaît très légèrement (notamment le plan de l’œil à la fin de la bande-annonce) et le sang s’invite uniquement dans des images quasiment-subliminales. Et c’est plutôt une bonne idée pour laisser un maximum de suspense aux futurs spectateurs.

Le trailer préfère jouer avec un hors-champ sonore terrifiant (les cris de Demi Moore) et l’accélération progressive du montage (parallèle) avec la réduction du temps de chaque plan. Le moyen parfait pour ne pas trop en révéler tout en donnant quelques pistes sur les enjeux du film. Pour en découvrir plus, il faudra patienter jusqu’au 6 novembre 2024 pour découvrir The Substance au cinéma en France. Une vraie belle occasion de frissonner dans une salle obscure, quelques jours seulement après Halloween.