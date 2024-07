The Substance : une bande-annonce sanglante et violente pour le film de body-horror choc

Sept ans après Revenge, The Substance, le film d’horreur de Coralie Fargeat, se dévoile dans une bande-annonce brutale.

Récompensé par le Prix du scénario au Festival de Cannes 2024 et considéré par Coralie Fargeat comme « son Apocalypse Now« , The Substance fait sans doute partie des sorties les plus intrigantes de l’année. Le film porté par Demi Moore et Margaret Qualley a été un véritable choc pour les festivaliers cannois, personne ne pouvant prévoir un film aussi brutal et jusqu’au-boutiste.

Alors que la date de la sortie française de The Substance a récemment été révélée, la première bande-annonce du long-métrage de Coralie Fargeat a également été mise en ligne. Elle nous donne un petit aperçu de ce qui attend les spectateurs, tout en restant suffisamment flou et dingue pour ne rien révéler de majeur.

The Substance, beau et poisseux à la fois

À part pour ce qui est de son pitch de base, ce premier trailer de The Substance ne dévoile pas énormément de choses concernant son intrigue, et c’est tant mieux. Pour rappel, le film est centré autour d’Elisabeth Sparkle, une ancienne star de cinéma utilisant une mystérieuse substance la rendant « plus jeune, plus belle, plus parfaite », dans le but de retrouver sa gloire et sa beauté d’antan après que son producteur l’ait virée.

On ressent dans ces images une volonté de s’insérer à fond sous la peau du personnage principal ainsi que dans la body horror. La bande-annonce de The Substance joue habilement avec son côté pop et coloré ou une épure visuelle, pour laisser deviner (dans quelques flashs de violence abrupte) la saleté et le gore que les apparences dissimulent. Souligné en fond par une musique type électro, la fameuse substance va bouleverser la vie d’Elisabeth et tout le récit embarquera le public dans un vrai délire jubilatoire et sanglant.

Et encore, vous n’avez rien vu

Comme dit plus haut, on retrouvera au casting Demi Moore et Margaret Qualley, mais également Dennis Quaid, qui a repris le rôle de Ray Liotta après la mort de l’acteur. The Substance étant prévue pour le 6 novembre 2024, il ne faudra patienter que quelques mois avant de savoir si Coralie Fargeat a réellement réussi son coup… ou si la substance ne prend pas.