Nightbitch, avec Amy Adams, sera « une comédie pour les femmes et un film d’horreur pour les hommes »

Nightbitch, le prochain film de Marielle Heller avec Amy Adams, n’aura pas la même résonance pour les femmes que pour les hommes, selon sa réalisatrice.

Prévu pour décembre prochain outre-Atlantique, Nightbitch fait sans doute partie des productions les plus étranges de l’année 2024. Tiré de la nouvelle du même nom écrite par Rachel Yoder et publiée en 2021, le film se concentre sur une femme (Amy Adams) ayant interrompu sa carrière pour devenir mère au foyer. Mais sa vie domestique commence à prendre une tournure surréaliste lorsqu’elle comprend qu’elle est peu à peu en train de se transformer en chienne.

Oui, vous avez bien lu… Décrit à la fois comme une comédie, un drame fantastique et un film d’horreur, Nightbitch semble donc chercher à mélanger les genres pour nous proposer une œuvre originale et aux multiples interprétations. Et justement, la cinéaste Marielle Heller (qui s’est déjà essayée à l’adaptation littéraire avec The Diary of a Teenage Girl en 2015) a récemment déclaré que le long-métrage ne serait surement pas compris de la même manière par les hommes et par les femmes.

Nightbitch et maman Adams

Dans un long entretien avec Vanity Fair, Marielle Heller a expliqué en quoi il était difficile de définir Nightbitch, d’autant que sa compréhension ne serait pas forcément la même en fonction du genre du spectateur :

« [Nightbitch est] une comédie pour les femmes et un film d’horreur pour les hommes […]. Parfois, quand les gens me demandent de quoi parle le film, je réponds : « Ça parle de maternité et de rage » . Et soit on comprend ça, soit on ne comprend pas. L’un des vrais défis de Nightbitch est de savoir quel en sera le ton. Est-ce que ce sera drôle ? Est-ce que ce sera sombre ? Est-ce que ce sera de l’horreur ? C’est un personnage qui est en pleine tourmente émotionnelle, mais c’est aussi une situation absurde. »

La réalisatrice a d’ailleurs développé son point de vue en présentant deux anecdotes qu’elle avait vécues lors de l’écriture du scénario :

« J’ai failli l’effacer trois fois. Et puis une de mes amies m’a dit : « Non, non, c’est ça qu’il faut dire. C’est tellement vrai » […]. Et il y a eu des moments où mon mari, après avoir lu des pages, me disait : « Ok, va te faire foutre. Ne mets pas ça. » »

Marielle Heller laisse ainsi penser que Nightbitch fera pas mal réagir… Dans tous les cas, le film doit débarquer aux États-Unis le 6 décembre 2024, mais aucune date de sortie française n’a pour le moment été rendue publique.