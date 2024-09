Nightbitch : Amy Adams se transforme en chien dans la bande-annonce du film d’horreur

Amy Adams revient au cinéma pour le film d’horreur Nightbitch dans une bande-annonce un peu étrange. Et c’est peu de le dire.

Face à des blockbusters américains de plus en plus normés, les rares films aux budgets moyens de studios et les indépendants ont tendance à rivaliser d’originalité en matière de pitchs. C’est le cas de Nightbitch, une comédie horrifique de Marielle Heller portée par Amy Adams, sur une femme au foyer qui se transforme en chien.

Basée sur le livre éponyme de Rachel Yoder, l’histoire prouve que l’actrice s’essaye à des rôles et des projets toujours plus particuliers, elle qui s’est entre autres démarquée dans The Master, The Fighter ou encore Nocturnal Animals (et on aime toujours sa Lois Lane de Man of Steel). On se doutait que Nightbitch serait bizarre, et sa bande-annonce le confirme.

Nightbitch : une bande-annonce qui a du chien

Quelque part entre la comédie barrée et le film d’horreur à forte inspiration du côté de la série B, Nightbitch promet de jouer sur une tonalité satirique pour parler de la middle-class américaine. Amy Adams y incarne une femme épuisée par sa vie de famille et par un enfant turbulent pour lequel elle a dû abandonner sa carrière d’artiste. Face à un mari absent et peu à l’écoute (Scoot McNairy, vu dans Narcos ou Twelve Years a Slave), ses instincts primaires la transforment petit à petit en canidé.

Le film a l’air en tout cas de s’amuser avec le concept et les possibilités de ces transformations, permettant au passage à son actrice principale de complètement se lâcher. On ne sait pas encore si ce Didier à l’américaine amènera Adams vers les cérémonies de récompense, mais on soulignera à quel point le distributeur Searchlight (filiale de la Fox désormais détenue par Disney) continue de proposer certains des films les plus étranges d’Hollywood. Pour rester sur les exemples les plus récents, il y a les films de Yorgos Lanthimos (Kinds of Kindness, Pauvres créatures) ou encore Jojo Rabbit de Taika Waititi.

Le blues du lundi matin

Malheureusement, pour savoir ce que vaut Nightbitch, il va falloir être patient. A la base prévu pour une sortie sur Hulu, le film va avoir droit à une exploitation en salles aux États-Unis à partir du 6 décembre. En France, aucune date n’est encore confirmée, à moins qu’il ne sorte directement sur Disney+.