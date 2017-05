La série l'Exorciste aura finalement droit à une saison 2

La série télé L'Exorciste fut l'une des excellentes surprises de l'année dernière dans nos postes de télévision, encore plus parce qu'on n'y croyait pas une seconde lorsque le projet avait été annoncé.

Pensez donc, une série télé faisant suite au cultissime l'Exorciste de William Friedkin, faite en plus par Fox Télévisions, autant dire qu'on était prêts à se plaindre à la première occasion, à nous dire trahis et tout et tout. Sauf que voilà, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé au final puisque la série The Exorcist s'est révélée particulièrement dure, perturbante et intelligente, bien loin de la bondieuserie attendue.

Forcément, un parti-pris radical ne peut pas faire que des heureux et les audiences s'en sont clairement faites ressentir, laissant planer un gros doute quant à l'avenir de la série. Après des mois et des mois de doute et d'incertitude sur le sort du show, la Fox vient enfin de rendre son verdict : The Exorcist aura bien droit à une seconde saison.

Evidemment, nous sommes ravis de cette décision mais c'est le plus dur qui commence pour la série. Comme nous ne connaissons pas encore le nombre d'épisodes de la prochaine saison ni sa probable date de diffusion, et encore moins son synopsis (qui aurait convaincu la chaine à donner son feu vert) il est actuellement impossible de prévoir quoi que ce soit. Mais cette saison 2 devra être au minimum aussi bonne que la première pour convaincre. Si la Fox ne cherche pas trop à édulcorer le produit final pour obtenir de meilleures audiences, on ne doute pas une seconde de l'énorme potentiel de cette nouvelle saison. En tout cas, voilà une bonne chose de faite.