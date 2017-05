Judge Dredd revient... mais en série télé

Cela fait déjà 5 ans que le fantastique Dredd est sorti, malheureusement directement en vidéo chez nous. 5 ans que le Juge a été réhabilité depuis le film de 1995 avec Stallone, une adaptation bien foireuse. 5 ans qu'on se désespère de voir arriver un jour une suite.

Le problème de Dredd, c'est qu'il est sorti directement en vidéo chez nous et qu'à une époque où les super-héros un peu polissés commençaient à être à la mode, le pauvre Juge ne faisait pas le poids face à la concurrence, avec son côté sombre, adulte, intransigeant, et ultra-violent. Et c'est bien dommage d'ailleurs, puisque Dredd est un petit joyau de série B, qu'il convient de rattraper de toute urgence si vous ne l'avez pas encore vu.

Et tout le monde voulait voir la suite un jour, Karl Urban le premier. En effet, le comédien interprète du Juge avait, encore l'année dernière, envoyé un message aux fans lors des conventions pour qu'ils fassent entendre leur voix et convainquent Hollywood qu'un public existait pour cette séquelle, et plus important encore, qu'elle l'exigeait. Et bien, il faut croire que notre voeux à tous a été plus ou moins exaucé puisque nous venons d'apprendre qu'une série télé baptisée Judge Dredd : Mega City One allait voir le jour, une série live, sous l'impulsion d'IM Global, Tencent et Tang Media Partners, avec la participation de l'éditeur Rebellion.

La série devrait suivre un groupe de Juges, confrontés à tous les problèmes classiques de la mégalopole, que leur qualité de juge, jury et exécuteur devrait aider à résoudre. L'idée est que, bien que l'action se déroule au 22ème Siècle, les différentes affaires fassent écho avec nos problématiques actuelles. Malheureusement, pour le moment, aucune date de diffusion n'est prévue et, plus grave encore, on ne parle pas de Karl Urban pour reprendre son rôle. Mais on espère que ce sera le cas. En tout cas, s'il y en a bien deux qui sont heureux de cette annonce, ce sont bien évidemment Jason et Chris Kingsley, les patrons de Rebellion, qui n'ont pu cacher leur enthousiasme :

"Nous sommes très impatients de commencer cette nouvelle aventure à la télévision. Nous devons remercier les légions de fans qui ont mis la pression sur les réseaux sociaux et grâce à une grande préparation et à notre enthousiasme, nous ambitionnons de faire une production à grand budget qui satisfera tout le monde."

Vous voyez, pour une fois qu'on nous écoute, ça fait du bien hein ?