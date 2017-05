The Mist : nouvelle bande-annonce gore et tendue pour la série adaptée de Stephen King

Neuf ans après le très bon film, The Mist devient une série télévisée qui s'annonce sanglante.

Avant La Tour Sombre en août avec Idris Elba et Matthew McConaughey, avant la nouvelle adaptation de Ça en septembre, avant la mystérieuse Castle Rock en collabration avec J.J. Abrams, il y aura The Mist, une série télévisée adaptée de la nouvelle de Stephen King adaptée en 2008 au cinéma par Frank Darabont, avec Thomas Jane.

Attendue le 22 juin sur la chaîne Spike, la série pourrait être l'une des bonnes petites surprises de l'année vu les images de la nouvelle bande-annonce. Machoire arrachée à la The Grudge, oeil crevé, cadavres en putréfaction ou encore insectes malpolis qui ont élu domicile dans une bouche : The Mist version série promet un spectacle réjouissant et cruel.







Créée par Christian Torpe, le Danois derrière la série Rita, The Mist reprendra les grandes lignes de la nouvelle de Stephen King : une mystérieuse nappe de brouillard envahit une petite ville américaine, amenant avec elle d'horribles créatures. Un événement qui va obliger les habitants à se barricader pour affronter d'autres monstres : eux-mêmes.

The Mist sera en outre l'occasion de retrouver Frances Conroy, l'inoubliable maman Fisher de Six Feet Under, dans un rôle délicieux : celui d'une croyante féroce, interprétée par Marcia Gay Harden dans le film. De quoi rattraper, peut-être, des apparitions restées très brèves pour l'excellente actrice dans American Horror Story.

Rendez-vous le 22 juin pour savoir si la série est à la hauteur des attentes.