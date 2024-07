H2G2 ou le Star Wars maudit : dans les coulisses de l’enfer du Guide du voyageur galactique

On peut savoir répondre à la grande question sur la vie, l'univers et le reste et se casser les dents sur l'adaptation de son propre roman : c'est la mésaventure vécue par Douglas Adams, qui n'a pu empêcher H2G2 : Le Guide du voyageur galactique de se perdre dans les limbes du development hell.

Un terrien en peignoir se retrouve propulsé à travers la galaxie après la double destruction de son foyer, l'un fait de briques, l'autre sphérique et construit il y a 4,55 milliards d'années. Il n'y a pas 42 façons de voir les choses : Le Guide du voyageur galactique de Douglas Adams est, par sa créativité délirante, un incontournable de la littérature britannique. Mais ses atouts sont précisément ce qui le rend si difficile à adapter….

Le projet traîne pourtant dans les cartons depuis les années 70 grâce à la volonté de son auteur. De L'attaque des tomates tueuses à Men in Black en passant par Retour vers le futur, on sait que science-fiction et comédie peuvent faire bon ménage au cinéma. Mais son écran est-il suffisamment grand pour accueillir des générateurs d'improbabilité et des robots dont la tête fait la taille d'une planète ?

Don't Panic

L'enfer du développement jusqu'après la mort

À l'origine, Le Guide du voyageur galactique est une série radiophonique débutée en 1978 sur la BBC, que son auteur commence à convertir en romans dès l'année suivante. Le cinéma semble constituer la continuité logique, d'autant que, même si les deux fictions n'ont à peu près rien à voir en termes de tonalité, le triomphe de Star Wars a aiguisé les appétits pour les épopées spatiales.

Columbia Pictures en acquiert les droits en décembre 1982. Ivan Reitman est aux commandes et souhaite intégrer Bill Murray et Dan Aykroyd au casting. L'artiste Ron Cobb (concepteur notable de la DeLorean et du Nostromo) fournit quelques concept art. Douglas Adams, qui refuse de voir son œuvre cantonnée à "un Star Wars avec des blagues", se charge du scénario. Confiant dans la bonne marche du projet, il s'installe à Los Angeles.

Son premier jet de 250 pages est jugé bien trop touffu. Sa collaboration avec Reitman n'est pas totalement fluide : crime de lèse-majesté, celui-ci aurait notamment émis des doutes au sujet de la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste… Le producteur quitte le vaisseau, recyclant ses envies dans un autre long-métrage promis au succès : Ghostbusters.

La menace (Chasseurs de) fantôme(s)

Épuisé et désabusé, Adams s'en retourne en Grande-Bretagne où il rédige le quatrième tome de sa "trilogie" humoristique et transpose son univers en jeu vidéo. Sachant qu'une série télévisée est parue dès 1981 sur la BBC, le cinéma devient définitivement le parent pauvre du Guide du voyageur galactique.

En 1992, Adams se laisse convaincre par le musicien et producteur Michael Nesmith de racheter les droits pour repartir de zéro. Il s'acquitte des 350.000 dollars nécessaires pour tourner la page de la Columbia, mais...