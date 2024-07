Citadel : une bande-annonce pétaradante pour le retour de la série d’action d’Amazon avec Diana

Après Citadel d’Anthony Russo et Joe Russo, la série d’action revient sur Amazon Prime Video avec le spin-off d’action Citadel: Diana.

Citadel, sortie en 2023, est l’une des séries les plus chères de l’Histoire et a rapidement été renouvelée pour une saison 2 malgré des critiques assez moyennes. Portée par son duo Richard Madden–Priyanka Chopra Jonas et avec les frères Russo en tant que producteurs, elle est, a priori, parvenue à atteindre un succès suffisant pour qu’Amazon se décide à remettre beaucoup de pièces dans la machine.

Ce succès a également lancé la mise en place d’une franchise internationale dotée de plusieurs spin-offs, se déroulant chacun dans une zone géographique différente. Au nombre de quatre (pour le moment), ils se passeront respectivement en Inde, en Espagne, au Mexique et en Italie. Et justement, la nouvelle bande-annonce du dernier, intitulé Diana, vient tout juste de se dévoiler.

Citadel à la sauce italienne

Créée par Alessandro Fabbri, Citadel: Diana nous emmènera à Milan, huit ans après que l’agence d’espionnage Citadel ait été anéantie par le mystérieux syndicat Manticore. Diana Cavalieri, agente infiltrée de Citadel, est depuis tout ce temps piégée en tant que taupe à Manticore. Elle doit alors faire confiance à Edo Zani, l’héritier de Manticore, pour espérer pouvoir enfin disparaître.

On remarque évidemment quelques similarités entre le style de Diana et celui de Citadel, principalement pour ce qui est de l’esthétique et des quelques plans que l’on peut voir dans cette bande-annonce. On retrouve aussi l’aspect espionnage/science-fiction déjà présent au sein de la franchise (le fusil à pompe qui s’agrandit est cool), notamment avec ses séquences d’action plutôt explosives (littéralement).

Wow, la coupe de cheveux de dingue (c’est pas très beau)

À part pour les frères Russo qui sont producteurs exécutifs, le reste de l’équipe de Diana est essentiellement composée d’Italiens. Au casting, on peut noter la présence de Matilda De Angelis (The Undoing), qui tiendra le rôle titre, ainsi que celles de Lorenzo Cervasio et Maurizio Lombardi. C’est le réalisateur Arnaldo Catinari qui sera quant à lui chargé de la mise en scène.

Si on a donc peu de chances de revoir les personnages de Mason et Nadia, on comprend au vu du pitch que l’intrigue de Diana sera étroitement liée à celle de la série principale. Annoncée pour le 10 octobre 2024 sur Prime Video, on saura vite si ce spin-off parvient à garder les qualités de son ainé tout en évitant ses défauts.