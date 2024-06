Bad Boys 4 : Ride or Die – critique aussi fatiguée que Will Smith

Sans Michael, la fête est moins folle

Au sortir de Bad Boys 4, une question se pose : la saga a-t-elle vraiment un potentiel de franchisation égal à la plupart de ses camarades hollywoodiens, de Marvel à Jurassic Park en passant par SOS Fantômes ? Rien n’est moins sûr, surtout quand on voit à quel point ce quatrième opus s’accroche plus que jamais aux rares motifs de scénarios en roue libre depuis les années 90. C’est bien beau de reproduire (pour la troisième fois !) la séquence où Mike et Marcus s’en prennent au pauvre Reggie – transformé le temps d’un twist forcé en machine de guerre –, mais ça sent surtout les fonds de tiroir.

La “marque” Bad Boys, ce n’est pas ses personnages, mais bien ce que Michael Bay en a fait depuis le premier film. Derrière le buddy movie mécanique typique des productions Jerry Bruckheimer, le cinéaste avait déjà imposé sa patte, sa manière de compresser le temps par son esthétique publicitaire, qui fait du moindre plan un money-shot qui décroche la mâchoire. Dans ce Miami où le soleil ne semble jamais se coucher, tout était fait pour iconiser Will Smith et Martin Lawrence.

On parle souvent du montage de Michael Bay, de son côté très haché et frénétique, mais justement, ce qui est intéressant, c’est son hétérogénéité. Chaque mouvement, chaque moment demande à être remarqué dans le flux ininterrompu des images, comme si on recomposait une suite de gestes dans le grand chaos du monde. Le temps de son introduction, Bad Boys 4 voudrait embrasser cette donnée à grands coups de plans foufous et improbables, d’une caméra embarquée sur un revolver à un insert depuis l’intérieur d’une montre. C’est gratuit, et pas bien virtuose, mais l’espace d’un instant, le film convoque cette candeur de la découverte, de l’expérimentation et du wahou bayien.

Les copains d’abord

Certes, l’auteur de ces lignes est depuis longtemps un fervent défenseur du réalisateur d’Armageddon, mais l’échec de Bad Boys 4 n’est pas une question de chasse gardée. Raconter de nouvelles histoires autour de Mike Lowrey et Marcus Burnett pourrait avoir du sens dans une Amérique toujours plus bling-bling, vulgaire, individualiste et violente. Cependant, il fallait démarquer ce renouveau, plutôt que de bêtement essayer de reproduire son écrin stylistique dans sa version low-cost.

De Battleship au reboot des Tortues Ninja, l’imagerie ultra-dynamique de Bay a infusé Hollywood, sans pour autant que personne ne lui arrive à la cheville. Mine de rien, un effet de lumière dynamique, du téléobjectif et un ralenti ne suffisent pas à convoquer la même ampleur et la même dimension épique. Là où Bad Boys 3 se contentait de désamorcer certains de ses passages obligés, sa suite se risque à des citations pathétiques, en particulier lors de sa première grosse scène d’action, miroir assumé de la poursuite qui concluait le deuxième acte du premier volet. Will Smith court toujours au ralenti, mais semble bien fatigué, et on a droit à la version sans sucre ajouté de la marque de fabrique du cinéaste : son travelling circulaire autour des deux héros qui se relèvent, cette fois garanti sans arrière-plan fourni pour donner du corps à la longue focale et au mouvement de caméra.

On souffle fort du nez

Deux vioques à Miami

A partir de là, le long-métrage n’est qu’une suite d’aveux d’échec, coincé entre ses velléités de blockbuster old-school (pour ne pas dire réac) et ses touches de modernisation qui retombent comme un soufflet. A quoi bon embaucher de jeunes cinéastes si leur seule idée nouvelle consiste à repiquer les plans de drones que Michael Bay a imposés sur l’industrie avec Ambulance ?

Peut-être qu’au fond, Adil El Arbi et Bilall Fallah ont bien compris ce qu’a toujours été Bad Boys : la possibilité de tester les limites du bon goût et de techniques cinématographiques par la singularité de certains outils. Mais faute d’une vision propre de cet univers surréel (dont on sauvera juste une séquence de baston en hélicoptère amusante), l’ensemble baigne dans la radinerie insipide, à la manière d’un soda coupé à l’eau. Dans le domaine du recyclage, mention spéciale à la musique de Lorne Balfe, qui a visiblement copié-collé les bongos de Mission : Impossible 6 dans sa partition samplée.

Ainsi font font font les petites marionnettes

Résultat, ce Bad Boys 4 frustre par son incapacité à opter pour une direction claire. Quitte à ne pas la jouer expérimentateur technique, autant lâcher la bride en matière de beauferie décomplexée, exactement comme le bijou de nihilisme cradingue et vulgaire que constitue le deuxième épisode. Même là, Ride or Die est finalement assez maigre, si ce n’est pour une incursion chez des rednecks suprémacistes. Pire encore, le scénario voudrait nous faire croire qu’il a quelque chose à raconter sur le trauma policier et sur le virilisme méga-toxique de nos deux héros en donnant des crises de panique à Mike.

Ce serait presque drôle si le concept n’était pas réglé avec une gifle et un discours motivant où il faudrait enfouir ses émotions pour les besoins de l’action. On n’attendait pas de Bad Boys une forme de progressisme sur la masculinité. C’est un peu à l’instar du reste du film : il valait mieux ne pas essayer.