Star Wars : pourquoi ce personnage de The Acolyte marque un moment majeur pour la saga (et Disney)

La série The Acolyte sur Disney+ a introduit à l’écran un personnage majeur du récent univers étendu de Star Wars.

Parmi la myriade de projets qui ont vu le jour depuis le rachat de la saga Star Wars par Disney, The Acolyte figurait parmi les plus intrigants. Et ce, pour une raison assez simple : la franchise allait enfin se risquer à explorer une toute nouvelle période, 100 ans avant La Menace Fantôme. Un équilibre prudent qui permet à la série de ne pas trop s’éloigner de la prélogie, tout en ayant les mains libres.

Et, il faut bien l’admettre, ce choix est pour le moment plutôt payant, alors que The Acolyte est plus une bonne surprise qu’une énième déception. Le décor de la Haute République n’est pas étranger à cette bonne entame. Et si Yoda n’est pas (encore) dans les parages, certains fans ont peut-être reconnu un personnage majeur de l’univers étendu… qui adoube la stratégie de Disney.

Jedi Survivor

Forcément, The Acolyte étant placée en dehors de la saga Skywalker, la plupart de ses personnages sont complètement inédits. Yoda existe bien à cette période, mais la showrunneuse Leslye Headland a affirmé qu’il n’apparaîtra pas (même si on en doute). En revanche, une Jedi bien identifiée a fait ses débuts à l’écran dans la série : Vernestra Rwoh (qui a elle aussi la peau verte), incarnée par Rebecca Henderson.

Son nom ne dira probablement rien à la majorité, mais il s’agit pourtant d’un pilier majeur de la Haute République. A l’époque de The Acolyte, cette Jedi est âgée de plus d’une centaine d’années, et compte parmi les éléments les plus respectés de l’Ordre. Elle a également perdu son ancien maître, Stellan Gios, dans la destruction du Flambeau Stellaire, un avant-poste clé de la République.

We have Yoda at home

En somme, c’est un personnage avec un passif, qui devrait jouer parfaitement un rôle expérimenté dans The Acolyte. Mais aussi possiblement trahir les hypocrisies de l’Ordre Jedi, déjà embarqué dans un jeu politique dangereux. La série pourrait ainsi se servir de Vernestra pour poser les bases de la prélogie, où l’arrogance aveugle des Jedi finit par conduire à leur perte.

Elle a aussi un fouet laser violet et on a très hâte de voir ça

La victoire de Disney ?

La présence de Vernestra Rwoh dans The Acolyte marque également un tournant assez important pour Star Wars depuis le rachat de Lucasfilm. En effet, il ne s’agit pas d’un personnage créé spécialement pour la série, mais existant déjà dans le cadre du fameux Projet Luminous, lancé en 2020. En bref, une série de romans et comics, se déroulant tous durant la période de la Haute République.

Vernestra est le premier personnage issu du projet à faire ses débuts dans une série ou un film. Cela peut paraître anodin, mais ça ne l’est certainement pas dans la stratégie de Disney avec sa franchise. Et si on pouvait allègrement critiquer la gestion catastrophique de la postlogie, force est de constater que la naissance de la Haute République est pour le moment une réussite.

Et si The Acolyte ouvrait les portes de l’Ancienne République en live action ?

La période a déjà fidélisé une base de fans, avec des romans et comics très appréciés, et la première série qui en est issue promet de toucher un nouveau public. Une stratégie de transmédia rondement menée, dont la Jedi Vernestra Rwoh est une belle figure de proue. Et avec elle, se pose une question fondamentale : est-ce enfin une belle victoire pour Disney avec sa galaxie lointaine ?