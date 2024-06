Star Wars : The Acolyte sur Disney+, bonne surprise ou énième déception ?

Star Wars est de retour sur Disney+ avec l’intrigante série The Acolyte, qui explore enfin un pan inédit de l’univers à l’écran.

Une fois n’est pas coutume, une nouvelle série Star Wars débarque sur Disney+ et elle a le mérite d’être sacrément intrigante sur le papier. Avant de retrouver le cinéma (quatre nouveaux films sont en développement), la saga poursuit sa route sur le petit écran. Là où elle a trouvé un second souffle après l’échec de la postlogie, mais là aussi où elle semble s’être embourbée.

Après une série de projets tous situés entre l’avènement de l’Empire (Andor, Obi-Wan Kenobi) et sa chute (The Mandalorian, Le Livre de Boba Fett, Ahsoka), The Acolyte marque ainsi un tournant. En effet, il s’agit de la première irruption de Disney dans la période précédant tous les films de la saga à l’écran. De quoi promettre un vrai renouveau ? À la vue des deux premiers épisodes de la série showrunnée par Leslye Headland, on peut discerner quelques éléments de réponse.

Du neuf avec du vieux

La grande curiosité qui entoure The Acolyte, c’est bien sûr sa place dans la chronologie Star Wars, à savoir environ 100 ans avant La Menace Fantôme. Une période surnommée la Haute République, et déjà en partie explorée dans des livres et comics. En la transposant à l’écran, Lucasfilm offre une opportunité en or à sa série, libérée du carcan de la saga Skywalker. La proposition est inédite, et à ce titre déjà bien plus originale que les projets qui l’ont précédée.

Dès les premières minutes du pilote, la série en impose, avec une esthétique travaillée et un rapport de force rafraîchissant. Les Jedi sont au sommet de leur puissance, leurs robes dorées trahissant leur arrogance, alors que les Sith ont officiellement disparu. Adepte du côté obscur, la fameuse Acolyte qui donne son nom à la série est envoyée pour tuer une série de Jedi. Le paradigme est brutalement renversé dès l’introduction de la série, retrouvant l’amertume vis-à-vis de l’Ordre, qui se rapproche des études de la Prélogie et de Clone Wars.

All Jedi Are Bastards ?

The Acolyte pose avec panache ses bases, bouscule la notion d’héroïsme, et s’inscrit sans mal dans la continuité de la saga. Si certains se posent la question, la série est loin d’atteindre (pour le moment), la folie visuelle et narrative des œuvres dédiées à l’Ancienne République, mais ce nouveau décor est rafraîchissant. D’autant qu’il agit comme un prélude malin au premier opus de la prélogie sur le plan thématique.

En limitant l’utilisation du Volume au profit de lieux de tournage en extérieur, la série a d’ailleurs une palette esthétique variée et agréable. Les scènes de combat sont également plutôt bien chorégraphiées, même si on attend encore les premiers duels au sabre laser. En somme, le cadre est bien posé, et avec une toute nouvelle période, The Acolyte dispose d’une latitude bienvenue pour développer son récit et ses personnages.

Avec en prime un méchant bien mystérieux

Des personnages enfin développés ?

Détachée d’un quelconque héritage, The Acolyte a tout le loisir de développer organiquement ses personnages, sans se baser sur du matériau préexistant. Et, contre toute attente, c’est là une des belles surprises de la série. À la manière d’Andor, elle prend son temps pour mettre en place ses dynamiques et les conflits qui habitent ses protagonistes.

On ne devrait peut-être pas autant s’en réjouir, mais ce soin apporté aux personnages est rassurant. Tout n’est évidemment pas parfait, avec notamment un twist que l’on ne va pas révéler (évitez les spots promo) un peu maladroit. Cependant, avec son intrigue mystérieuse entourant le meurtre de Jedi, la série engage rapidement, avec une introduction particulièrement réussie.

Une introduction engageante et surprenante

Si la jeune héroïne incarnée par Amandla Stenberg est intrigante, le Jedi Sol de Lee Jung-jae (héros malheureux de Squid Game) est assurément le cœur battant de la série (pour le moment). À défaut d’être particulièrement marquants, les rôles secondaires sont quant à eux efficaces, et la série joue habilement de son casting. Sans en dire trop, personne n’est vraiment à l’abri dans The Acolyte, qui retrouve par moments un peu du réalisme brutal d’Andor.

Par ailleurs, avec ses deux premiers épisodes, la série étonne par un saut dans l’aventure assez rapide, contrairement aux habituelles introductions en longueur des séries de l’univers. Pas de McGuffin cette fois, mais plutôt une course contre la montre et la montée en puissance d’une menace mystérieuse : de quoi faire de ce début de saison un renouveau prometteur.

MVP de la commu des rédacteurs d’EL fans de Star Wars

Le côté obscur des séries Star Wars

On a beaucoup de choses plutôt positives à retenir de cette entrée en matière, mais la série semble malgré tout souffrir de quelques maux récurrents. Tout comme ses congénères, The Acolyte accuse en effet le coup sur le plan du rythme. Quelque chose qu’on pouvait d’ailleurs craindre à l’annonce de la mise en ligne des deux premiers épisodes simultanément, comme pour Obi-Wan et Ahsoka.

La mise en place est cela dit bien menée, et il est facile d’entrer dans ce nouvel univers. Malheureusement, la série semble parfois se ralentir volontairement. Un vice que l’on a déjà vu chez les autres productions de Lucasfilm sur Disney+, et qui impacte la fluidité de visionnage (et ça ne s’arrange pas avec le troisième épisode…). En dépit de cela, et de quelques facilités scénaristiques, The Acolyte s’offre néanmoins une entame prometteuse, qui parlera aux fans de la saga et pourrait même happer en route quelques néophytes curieux.

Les deux premiers épisodes de The Acolyte seront disponibles le 5 juin 2024 à 3h du matin sur Disney+. Un nouvel épisode chaque mercredi