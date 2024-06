Après le méga-flop, Warner sacrifie Furiosa, une saga Mad Max, et confirme que c’est fini

Furiosa de George Miller n’a pas eu le succès escompté au box-office, et Warner a donc décidé de sacrifier son dernier Mad Max.

Si la critique s’accorde à dire que le dernier long-métrage de George Miller est très bon (sauf ce réalisateur qui trouve que Furiosa est « grotesque »), c’est loin d’être la même chose au niveau financier. En effet, le film porté par Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth n’a pour le moment réalisé « que » 160 millions de dollars de recettes au box-office mondial, pour un budget d’environ 168 millions de dollars, et ce alors qu’il est sorti il y a quasiment un mois.

Le succès n’est donc pas au rendez-vous pour Furiosa et on se demandait comment allait réagir Warner Bros après une telle déconvenue. Justement, et malheureusement pour le film post-apocalyptique, le studio a décidé de sacrifier Furiosa pour tenter de sauver la mise.

Furiosa : A VOD Saga

C’est officiel, Furiosa sera donc disponible en VOD à partir du 24 juin 2024, soit à peine cinq semaines après sa sortie. Warner a ainsi récemment dévoilé l’information et a déjà rendu disponibles les précommandes (à hauteur de 29,99 dollars) pour tenter de sauver les meubles. Pour rappel, Fall Guy avait, par exemple, connu un sort assez similaire puisque le film avec Ryan Gosling était arrivé sur le marché numérique seulement trois semaines après sa sortie en salles.

Selon Screenrant, des copies physiques de Furiosa en 4K, Blu-ray et DVD seront également disponibles le 13 août 2024. Concernant les plateformes de streaming, aucune date de sortie n’a pour le moment été annoncée. Cela dit, il n’est pas à exclure que le film de George Miller arrive très bientôt sur l’une d’entre elles (Max peut-être ?), surtout si la stratégie de sortie VOD de Warner porte ses fruits.

« Au feu Furiosa ! »

Si le destin de Furiosa est déjà triste, on peut surtout craindre que l’échec du film entérine la possibilité d’un autre opus Mad Max. Avec de tels chiffres, il serait assez logique que Warner ne croie plus en la franchise post-apo, et décide purement et simplement de se concentrer sur des suites ou des sagas dont le succès est beaucoup plus sûr.

Reste donc un simili espoir pour l’univers de Miller, que Furiosa parvienne à très bien fonctionner sur le marché numérique, ce qui n’est pas impossible. Affaire à suivre…