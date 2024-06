« Grotesque » : ce réalisateur n’a pas aimé Furiosa et ça risque d’énerver les fans

Ce réalisateur américain a donné son avis sur Furiosa : Une saga Mad Max de George Miller et ça ne va pas faire plaisir aux fans.

Furiosa a démarré d’une manière décevante aux États-Unis, et ça ne s’est malheureusement pas amélioré. Quoi qu’il en soit, George Miller peut au moins se satisfaire des retours critiques généralement très positifs sur son film. Les performances de Chris Hemsworth et d’Anya Taylor-Joy ont été saluées, tout comme la mise en scène du cinéaste. En replongeant dans l’univers de Fury Road tout en proposant une histoire aux thématiques plus proche de son précédent film, Trois mille ans à t’attendre, Miller a livré un film spectaculaire et intime très impressionnant.

Mais tout le monde ne semble pas être aussi prompt à féliciter Furiosa. En effet, un réalisateur américain a récemment exprimé son opinion sur le nouvel opus Mad Max et son avis est assez tranché, ce qui risque sûrement d’énerver les fans du film.

Furiosa, « grotesque » selon Paul Schrader

Neuf ans après son ainé, Furiosa est passé par le Festival de Cannes lors d’une séance en hors-compétition mémorable, où le réalisateur a été largement salué (comme il est de coutume sur la Croisette). Lors de cette édition, il n’était d’ailleurs pas le seul grand cinéaste à présenter un film. Ainsi, il y a bien évidemment eu Francis Ford Coppola avec son Megalopolis, Kevin Costner avec Horizon, David Cronenberg avec Les Linceuls et aussi un certain Paul Schrader avec Oh, Canada.

Et c’est justement lui qui nous intéresse ici, puisque le réalisateur des récents Sur le Chemin de la Rédemptionet The Card Counter (et ancien scénariste de Brian De Palma, Peter Weir et Martin Scorsese) a donné son avis via Facebook sur Furiosa :

« La bonne nouvelle, c’est que l’engouement pour les super-héros s’estompe. La mauvaise nouvelle, c’est qu’il est remplacé par un cinéma grotesque (Furiosa, je parle de toi). »

Il doit pas aimer les grosses motos du désert Paul Schrader

Des mots rudes qui vont forcément agacer les aficionados de l’univers post-apo. Car si on est globalement d’accord avec la première phrase du cinéaste, on ne peut pas s’empêcher de plisser des yeux sur la seconde. Bien sûr, Furiosa a des défauts, mais le qualifier de grotesque ressemble plus à de la mauvaise foi qu’autre chose.

À l’instar d’autres de ses critiques, il serait intéressant que le réalisateur précise ses propos pour en dire plus à ce sujet. Quoi qu’il soit, si vous voulez vous faire votre propre opinion sur le dernier bébé de George Miller, Furiosa est toujours actuellement en salles.