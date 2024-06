Meilleur que Les Dents de la Mer : pourquoi le génial Orca fait encore mieux que Spielberg

Après le phénomène Les Dents de la Mer sorti en 1975, le film de Steven Spielberg connaît beaucoup de succédanés plus ou moins nanardesques. Mais parmi eux se trouve Orca, une pépite encore plus folle que son modèle.

Réalisée par le Britannique Michael Anderson et produite par l’incontournable Dino De Laurentiis, l’histoire de l’affrontement à mort entre le capitaine Nolan et l’orque vengeresse fera un terrible flop au box-office. Peut-être parce qu’Orca a été vendu comme un nouveau Dents de la Mer, alors qu’il s’agit en réalité d’une fable particulièrement noire et profonde, beaucoup plus héritière de Moby Dick que du film de Spielberg. Avec les pointures Richard Harris et Charlotte Rampling au casting, Orca éclipse ses accents kitschs presque nanardesques derrière sa beauté mélancolique et ses réflexions passionnantes. Retour sur le seul élève des Dents de la Mer qui a su dépasser le maître.