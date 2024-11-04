Logo coloré de EcranLarge
Contenu Abonné
Films

Le Grand Ecran Large : Orca, le seul vrai héritier des Dents de la mer ?

Par La Rédaction
4 novembre 2024
3 commentaires
Le Grand Ecran Large Orca © Canva StudioCanal

Ecran Large vous donne rendez-vous le 22 novembre 2024 à Paris au Club de l’étoile pour (re)découvrir Orca.

Ça faisait longtemps, mais Le Grand Ecran Large est bien de retour au Club de l’étoile, à Paris. Le principe ? Organiser une séance de cinéma – suivie d’une animation – autour d’une œuvre qui nous passionne, pour pouvoir en discuter dans la joie et la mauvaise foi.

Et parmi nos plaisirs déviants de cinéphiles, il y a Orca, réalisé par Michael Anderson. On est donc très heureux d’en proposer une séance le 22 novembre 2024, pour laquelle vous pouvez réserver vos places.

RÉSERVEZ VOS PLACES

Orca : oubliez Sauvez Willy

Après son succès en 1975, Les Dents de la mer a engendré son lot de copies plus ou moins opportunistes et nanardeuses. Si le chef-d’œuvre de Steven Spielberg n’a jamais été égalé, Orca est peut-être le seul film qui a su trouver sa propre identité dans ce sillage.

A lire aussi

Meilleur que Les Dents de la Mer : pourquoi le génial Orca fait encore mieux que Spielberg

Lancé par le producteur nabab Dino de Laurentiis, le long-métrage de 1977 est autant marqué par ses effets kitsch de série B que par ses réflexions aux élans spirituels sur la violence et la vengeance.

Une image vaut mieux que mille mots

Au fond, Orca est moins un film sur un monstre des océans qu’une fable reprenant à son compte Moby Dick. Et c’est bien pour cette raison qu’on avait envie de le (re)découvrir pour ce Grand Ecran Large.

On vous donne donc rendez-vous le vendredi 22 novembre 2024 à partir de 19h30 (pour un petit apéro d’avant-séance), au Club de l’étoile à Paris (14 rue Troyon, 75017 Paris).

Rédacteurs :
Tout savoir sur Orca
Vous aimerez aussi
66
La scène des dents de la mer qui démontre le génie absolu de Steven Spielberg
Le génie absolu de Spielberg en 2 min : cette scène culte des Dents de la mer
62
Le meilleur (un peu) et le pire (beaucoup) du cinéma : les Ecran Large Awards 2025
Le meilleur (un peu) et le pire (beaucoup) du cinéma : les Ecran Large Awards 2025
11
Les 15 meilleures BO de 2024 top
Les 15 meilleures BO de 2024 (Dune 2, Arcane, Les Anneaux de pouvoir, The Substance...)
Commentaires
3 Commentaires
Le plus récent
Le plus ancien Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Ropib

J’avais été surpris quand j’avais regardé le premier Jaws pendant mon adolescence.. je suivais avec méfiance les campagnes marketing des séquelles depuis que j’étais petit et je me disais que c’était forcément de la bouse. Bon, ok, le premier, c’est plutôt bon, je l’avoue.
Cependant j’ai vu aussi Orca à peu près à la même époque, et ça avait provoqué chez moi beaucoup plus d’émotion. Au niveau des effets spéciaux.. je l’avais vu à la télé, une télé de l’époque, et avec les attentes de l’époque. Je ne l’ai pas revu depuis, mais il m’a vraiment marqué.

Faut venir à Toulouse ! Allez quoi…

0
sebv2

Excellent choix ! Un film désormais un peu oublié, dans mon souvenir aux images parfois saisissantes, avec un casting impeccable et une musique mélancolique d’Ennio Morricone. J’ai envie de revivre l’expérience sur un grand écran.

J’imagine que c’est Déborah, ivre de créatures aquatiques géantes et anthropophages, qui a proposé le film ?

0
Voir les réponses (1)