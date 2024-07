Les 10 meilleurs films d’invasion alien : La Guerre des Mondes, Mars Attacks, Invasion Los Angeles…

On adore les aliens, on adore les classements, donc voici les 10 meilleurs films d'invasion alien, selon Ecran Large.

Il y a une chose presque aussi belle et réjouissante que les films catastrophe où la Terre et l'espèce humaine sont détruits, anéantis, écrasés, ou noyés brûlés. Ce sont les films d'invasion alien, où une race extraterrestre vient pour nous détruire, nous anéantir ou simplement nous réduire en esclavage et nous transformer en steaks bio.

A lire aussi

Les 30 meilleurs films catastrophe de tous les temps (ou presque)

Ecran Large a décidé de sélectionner les 10 meilleurs films d'invasion alien, avec quelques critères : des aliens ouvertement méchants (désolé Le Jour où la Terre s'arrêta, Le Météore de la nuit, Monsters, Annihilation, District 9, etc), une histoire qui se déroule sur Terre (désolé Starship Troopers), et des films bien (pas désolé Skyline, World Invasion : Battle Los Angeles, Darkest Hour etc).

Evidemment, cette sélection est garantie 100% subjectif et "comment ça vous avez pas cité ce film ?!!?".

Eh non, il n'est pas dans la liste

L'invasion des profanateurs de sépultures

Sortie : 1956

Durée : 1h20

Le grand remplacement

Le film de science-fiction qui a distillé l'une des peurs les plus fondamentales de la culture américaine. Tiré d'un roman de Jack Finney, L'Invasion des profanateurs représente parfaitement la manière dont l'Oncle Sam perçoit l'adversité : une force intangible mais terrifiante, qui prend possession de chaque individu pour le faire adhérer à une collectivité monstrueuse. Le principe est à peu près aussi chargé politiquement que terrifiant. Ainsi apparait le maître mot du genre : la paranoïa.

Expression d'un mal qui ronge chacun d'entre nous ou pur fantasme idéologique ? Toujours est-il que le roman a eu droit à 3 réadaptations (dont deux vraiment glaçantes, pour des raisons différentes), ainsi qu'à plusieurs dizaines de déclinaisons, qui auraient porté le corpus de cet article à 30 films si nous ne les comprenions pas dans cette partie. Dans le tas, plusieurs pastiches amusants (The Faculty, Frissons), plusieurs détournements géniaux du concept (Le Dernier pub avant la fin du monde) et quelques chefs-d'œuvre absolus (La Chose d'un autre monde et son remake, The Thing).

Un véritable courant artistique qui prouve que, malgré la menace d'une invasion extra-terrestre, l'être humain reste avant tout terrifié par lui-même et la perspective d'un totalitarisme absolu, dont le spectateur ne peut que deviner l'effet physique. C'est aussi de là que vient sa force de frappe : si on peut à peu près imaginer ce qu'on ressent lorsqu'on est traversé par un rayon laser, on a plus de mal à se figurer les tourments du vol de l'esprit. Dans le body snatcher, l'hypothèse extra-terrestre reste ce qu'elle a toujours été : une terrible épée de Damoclès existentielle. Dans l'infinité de l'univers, mieux vaut être seul que mal accompagné.

Prisonnière des martiens

...